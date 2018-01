As 10 histórias da semana no mundo da tecnologia (2 a 8/3/2014) - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Link começa neste sábado uma nova seção de seu site, dedicada a você que não tem tempo para acompanhar o noticiário de tecnologia e cultura digital durante a semana, mas não quer perder as melhores histórias e ficar desinformado sobre o que aconteceu de mais importante por aqui. Na semana que muita gente ficou fora do ar por causa do Carnaval, teve novidade no topo da lista dos homens mais ricos do mundo, a tentativa de revelar quem é o criador do Bitcoin, uma selfie que se tornou célebre e ideias interessantes movimentando o mundo dos games.

Bill Gates volta ao topo da lista dos homens mais ricos do mundo

Líder durante 15 anos da lista publicada pela revista Forbes, o criador do DOS e do Windows esteve fora do primeiro lugar nas últimas quatro temporadas, superado pelo empresário mexicano Carlos Slim. Gates voltou ao topo em 2013, com fortuna de US$ 76 bilhões, após ter regressado à Microsoft. Na lista da Forbes, constam 1.645 bilionários – 172 deles são mulheres. No mundo da tecnologia, destaque ainda para novos membros desse seleto grupo, como Jan Koum e Brian Acton, os fundadores do WhatsApp – no post, dá para conferir uma galeria com 30 ricaços que fizeram sua fortuna no setor.

Com Snowden e Assange, festival SXSW começou na sexta

Um dos mais importantes encontros de música, cinema e cultura digital começou ontem e vai até o dia 16 de março: o South by Southwest (SXSW), na cidade de Austin, no Texas. Entre os destaques dessa edição, estarão a participação remota de dois ativistas que mexeram com o mundo nos últimos anos: Julian Assange, o homem por trás do WikiLeaks, e Edward Snowden. Serão muitas palestras, com gente como Eric Schmidt (Google), Biz Stone (Twitter) e Tim-Berners Lee. Além disso, uma caravana com 21 startups brasileiras foi levada ao evento para mostrar a inovação das empresas brasileiras. Acompanhe a cobertura do SXSW no Link durante a semana.

Transmissão de partidas de games atrai milhões de espectadores na web

Criado em 2011, o Twitch, um site de vídeos em tempo real conquistou público apaixonado por jogos eletrônicos como League of Legends e Defense of the Ancients 2; pesquisa da empresa mostra que 68% de seus usuários trocaram TV ‘obsoleta’ por interação em um universo onde atletas e narradores usam controles e teclados. Em outubro de 2013, a final do campeonato mundial de League of Legends, transmitida pelo site, teve audiência de 5 milhões de pessoas, superando o número de espectadores de jogos de futebol na TV aberta do Brasil.

Psicólogo cria jogo baseado no caso Suzane von Richthofen

Um dos casos mais chocantes de assassinato já ocorridos no Brasil virou game mais de uma década depois de sua realização. “Suzy and Freedom”, criado pelo psicólogo Nicolau Chaud, foi lançado no final de 2013 e procura colocar o jogador na pele de Suzane e dos irmãos Cravinhos, que mataram os pais da garota em outubro de 2002. Segundo Chaud, a ideia do jogo é entender as motivações que levam uma pessoa comum a cometer um crime. “Não quero transformar tragédia alheia em entretenimento”, disse ele ao Link.

Reportagem que revela criador do Bitcoin é questionada

Em sua volta às bancas depois de dois anos sem uma edição impressa, a revista Newsweek publicou uma matéria de capa polêmica: a reportagem diz ter descoberto quem é o criador do Bitcoin, alegando que Dorian S. Nakamoto, um japonês de 64 anos residente na Califórnia, seria o mesmo Satoshi Nakamoto que publicou sua idealização de uma moeda virtual há cerca de cinco anos em um fórum na internet. No dia seguinte, tanto Dorian (ao vivo) quanto Satoshi (ou sua identidade virtual) negaram que sejam a mesma pessoa e que tenham se envolvido com a moeda, no momento em que ela vive uma de suas primeiras crises.

Facebook volta atrás em novo visual do feed de notícias

Quase um ano depois de anunciar um layout agressivo e cheio de inovações, o Facebook voltou atrás essa semana e mostrou uma nova versão do feed de notícias muito parecida com a utilizada pela maioria dos usuários. Entre os principais destaques, o branco do fundo dá lugar ao cinza e agora cada postagem se insere em um pequeno cartão. A inovação começou já a ser implementada pela empresa de Mark Zuckerberg.

‘Selfie’ no Oscar bate recorde no Twitter

Um autorretrato realizado na noite do Oscar, no último domingo, 2. com atores como Meryl Streep, Brad Pitt, Kevin Spacey e Julia Roberts se tornou o tweet mais reproduzido da história, com mais de 3 milhões de reproduções. A foto, tirada pelo ator Bradley Cooper, foi postada no perfil da apresentadora da premiação Ellen DeGeneres no Twitter, e ultrapassou a postagem em que Barack Obama comemorava a vitória na eleição presidencial de 2012.

Brasileiro gasta mais tempo na internet que vendo TV

Uma pesquisa do Ibope divulgada na sexta-feira, 7, disse que o brasileiro gasta em média 3 horas e 39 minutos por semana na internet, superando em dez minutos o tempo semanal dedicado à telinha. Entretanto, a mesma pesquisa afirma, após ouvir mais de 18 mil pessoas, que a TV ainda têm mais presença na vida dos brasileiros: enquanto 3% afirmou não assistir à televisão, 53% das pessoas disse não ter o hábito de acessar a web.

PlayStation 4 vende 6 milhões de unidades

Ainda no mundo dos games: na terça-feira, 4, a Sony divulgou que o PlayStation 4, seu console de última geração, atingiu a marca de 6 milhões de unidades vendidas, superando em quase duas vezes a marca do rival Xbox One, da Microsoft. A venda superou as expectativas da companhia japonesa, que esperava vender 5 milhões de PS4 entre o lançamento e o encerramento de seu ano fiscal, em março de 2014. Nos EUA, o console custa US$ 399, enquanto aqui no Brasil ele sai por R$ 4 mil.

Steve Ballmer revê período à frente da Microsoft

Um dos primeiros funcionários a serem contratados por Bill Gates e o segundo CEO da fabricante do Windows falou sobre seu tempo no comando da empresa em uma palestra nessa semana. Entre os destaques das declarações, o ex-presidente da companhia disse que as “coisas poderiam estar melhores para a Microsoft se a empresa tivesse apostado mais cedo no mundo mobile” e aconselhou os estudantes que o assistiam a pensar em suas empresas no longo prazo. “Acho que o que as grandes empresas fazem é não desistir rapidamente.”