As 10 histórias da semana no mundo da tecnologia (30/3 a 3/4/2014) - Link - Estadão

SÃO PAULO – A semana passou voando e você perdeu as principais notícias de tecnologia da semana. Pois é, isso acontece – e não é só com você, fique tranquilo. A solução para o seu problema está logo abaixo. Vamos à seleção de 10 histórias da semana que você deve saber.

Amazon lança dispositivo de streaming FireTV

A gigante do varejo online lançou um dispositivo set-top box para levar seu conteúdo e o de parceiros para a televisão. Assim como Apple TV e Google Chromecast, a Amazon fez o anúncio focando na oferta de filmes e séries por streaming, mas como um diferencial: games! Além do aparelho, a Amazon venderá separadamente um controle remoto bem simples, mas que terá a tarefa de ajudar os usuários a jogar qualquer jogo da loja de apps da Amazon, composta pelos apps Android mais os produzidos pela própria Amazon, como o recém-lançado Sev Zero. Mais detalhes, você tem na matéria.

CEO da Mozilla renuncia após pressão de funcionários

Brendan Eich ficou menos de duas semanas na cadeira de diretor-executivo da Mozilla Foundation, companhia responsável pelo navegador Firefox. Isso porque após ser escolhido pelo Conselho da Mozilla para assumir o cargo, metade do próprio Conselho abandonou seus postos e uma enxurrada de críticas e pedidos de renúncia começaram a ser publicados pelos funcionários na web. Eich, que apoiou financeiramente uma campanha contra o casamento gay na California, renunciou ao cargo na última quinta.

Parlamento Europeu votou pela neutralidade e derrubou roaming Parlamento Europeu votou pela neutralidade e derrubou roaming

Parlamento Europeu vota pela neutralidade de rede

O Europarlamento, responsável por legislar sobre toda a União Europeia, aprovou texto que exige o respeito à neutralidade de rede no continente e impede a cobrança de roaming para chamadas telefônicas, SMS e tráfego de dados entre cidadãos de qualquer país do grupo econômico.

Venda de smartphones supera celulares comuns em 2013 no País

Pelo que aparenta, 2013 foi de fato o ano do smartphone no Brasil. As vendas desse tipo de aparelho chegaram a 35,6 milhões unidades no ano passado. Um aumento de 123% em comparação com 2012. Pela primeira vez, foram vendidos mais smartphones do que celulares tradicionais, que ficaram em 32,2 milhões de unidades, uma queda de 26% em relação a 2012.

Microsoft lança assistente de voz e novo Windows Phone

Durante um evento na quarta, a Microsoft anunciou a atualização do seu sistema operacional, o Windows Phone, que chega agora na sua versão 8.1. A principal atração do novo OS – e do evento – é o lançamento oficial do assistente de voz da empresa, chamado Cortana. Assim como a Siri, da Apple, Cortana tem voz feminina, responde a comandos, faz busca, e promete ser um assistente ainda mais inteligente do que os dos concorrentes. (Ah, e vocês viram também que a Samsung pretende lançar um celular não com Android (sistema presente nos seus principais smartphones atualmente), mas com Windows Phone?)

Novo padrão USB criado pela Foxconn. FOTO: Reprodução/The Verge Novo padrão USB criado pela Foxconn. FOTO: Reprodução/The Verge

Foxconn apresenta novo tipo de entrada USB

Um novo tipo de entrada USB foi exibida pela primeira vez pela Foxconn, e deve ser finalizada até julho. O USB Tipo-C tem uma entrada menor, parecida com a de um Micro USB, e poderá encaixado nos dois sentidos (que são idênticos). Com suporte a USB 3.1, os cabos da Tipo-C poderão carregar até 1,25 GB por segundo em dados.

Brasil vai propor Marco Civil mundial

O conselheiro do Comitê Gestor da Internet se encontrou o deputado federal do PT, Alessandro Molon, relator do projeto do Marco Civil nesta semana e disse que pretende levar uma lista com os princípios presentes no projeto de lei para a NETmundial, evento de governança de internet que acontecerá em São Paulo, entre os dias 23 e 24 de abril.

Dilma manda beijinho no ombro no Facebook

O perfil oficial da presidente Dilma Rousseff no Facebook mandou um beijinho no ombro “para o recalque passar longe” ao comemorar a marca de 350 mil fãs no Facebook. Em pouco mais de meia hora de publicação, o post já chegava às 2 mil curtidas e quase 300 compartilhamentos. Neste sábado, ele conta com mais de 13,4 mil curtidas e 4 mil compartilhamentos.

Vem aí o iPhone 6 (imagem ilustrativa). FOTO: Reprodução Vem aí o iPhone 6 (imagem ilustrativa). FOTO: Reprodução

Telas para suposto iPhone 6 começam a ser produzidas em maio

Fornecedoras da Apple vão começar em maio a produção em massa de telas para o próximo iPhone, que deverá ser lançado no terceiro bimestre, que virá em dois tamanhos: 4,7 polegadas e outro com 5,5 polegadas. A Japan Display, a Sharp Corp e a sul-coreana LG Display foram todas contatadas para fabricar as telas, disseram as fontes à Reuters, que pediram para não ser identificadas.

O Ipea apurou que…

Na semana retrasada, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada publicou uma pesquisa dizendo que 65% das pessoas entrevistadas pelo estudo diziam que mulheres que usavam roupas curtas mereciam ser estupradas. O número foi a base de uma manifestação online que tomou o País. O Ipea disse nesta sexta que errou o tal número. Não era 65%, mas 26%. A internet, como sabem, não perdoou e o caso virou piada.