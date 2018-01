As 10 histórias mais marcantes do Twitter - Link - Estadão

Na primeira parte de sua retrospectiva, o Twitter destaca os principais acontecimentos que foram promovidos ou acompanhados pelo serviço

SÃO PAULO – O Twitter começou, nessa quinta-feira, 1, sua retrospectiva de 2011. Na primeira das cinco partes prometidas, o serviço escolheu as 10 histórias mais marcantes do ano registradas no Twitter Stories, seção que reúne acontecimentos relevantes que de alguma forma envolveram o site de microblogs.

Em vez de fazer uma contagem dos termos mais falados ou das mensagens mais reproduzidas, por agora, o Twitter destacou histórias marcantes por sua importância histórica, factual ou por sua força humana e inspiradora. ”Em vez de tentar identificar os tweets ‘mais importantes’ do ano, estamos dando destaque para dez mensagens que são emblemáticas dentre os muitos assuntos ressonantes que aconteceram primeiro no Twitter – ou só poderiam acontecer no Twitter”, diz um post no blog oficial da empresa.

O Twitter também informou que, em 2011, mais de 60 bilhões de tweets foram enviados em todo o mundo.

Dentre as histórias (veja na galeria abaixo), está a do homem que inadvertidamente twittou praticamente em tempo real a invasão do esconderijo de Osama Bin Laden pela forças norte-americanas.