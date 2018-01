As 10 notícias da semana no mundo da tecnologia (20 a 26/4/2014) - Link - Estadão

SÃO PAULO – A semana foi mais curta, começou com feriado e… você acabou perdendo algumas das principais notícias de tecnologia e cultura digital? Se esse é o seu caso, não se preocupe. O Link fez uma seleção das 10 histórias desta semana que você precisa saber. Confira:

NETmundial chega ao fim sem consenso

Anunciada pela presidente Dilma Rousseff no ano passado, durante discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), a aguardada conferência NETmundial terminou na quinta-feira, 22, com um texto final que expressa “meio-consenso” entre os representantes dos governos que participaram dos comitês de discussão da carta. O texto tem a proposta de definir princípios globais para o uso e governança da internet e acabou sofrendo poucas alterações em relação ao documento de referência. Países como Índia e Estados Unidos mostraram resistência diante de alguns pontos como a neutralidade de rede e proteção de intermediários. Ao final do evento, Rússia, Índia, Cuba e a sociedade civil criticaram o texto.

Dilma sanciona Marco Civil durante a NETmundial

Apesar da falta de consenso no documento final da NETmundial, o evento teve momentos marcantes. Na cerimônia de abertura, antes de iniciar seu discurso, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Civil da Internet, aprovado na terça-feira, 22, no Senado Federal. Em sua fala, Dilma reforçou a necessidade de melhores definições sobre a privacidade na web e disse esperar que a “carta de direitos na internet” brasileira inspire outros países no mundo.

‘A web que eu quero é a que me permite dizer o que eu penso’

A ativista nigeriana Nnenna Nwakanma roubou as atenções no painel de abertura da NETmundial, com participação da presidente Dilma Rousseff. Cofundadora do Free Software and Open Source Foundation for Africa, a nigeriana, que representava a sociedade civil na abertura, elogiou as iniciativas do País, fez duras críticas à violação de privacidade e defendeu “a internet que queremos”, calcada na colaboração participativa e na defesa dos direitos humanos. Ela deu uma entrevista ao Link durante o evento.

Chinesa Xiaomi chegará ao Brasil este ano

O CEO da chinesa Xiaomi, Lei Jun, anunciou que trará os seus produtos ao Brasil neste ano. A jovem empresa que hoje é uma das potências do mercado de smartphones chinês, tem como vice-presidente o brasileiro Hugo Barra, ex-VP do Android no Google. Além do Brasil, a Xiaomi quer lançar seus produtos em outros nove países neste ano, incluindo Índia, Rússia, México, Turquia e Tailândia.

Microsoft compra divisão de dispositivos e serviços da Nokia

Foi no ano passado que a Microsoft anunciou a compra da divisão de dispositivos e serviços da Nokia por US$ 7,5 bilhões, mas só agora a operação foi concluída – ou seja, aprovada pelos acionistas da empresa finlandesa e autoridades governamentais. O ex-presidente e principal executivo de Nokia, Stephen Elop, agora será subordinado ao principal executivo da Microsoft, Satya Nadella, e ocupará a vice-presidência executiva do Grupo de Dispositivos da Microsoft.

EUA podem aprovar novas regras contra neutralidade de rede

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA pode propor novas regras que põe em risco a neutralidade de rede em solo americano. Segundo o Wall Street Journal, a comissão pode regulamentar em sua próxima reunião, prevista para maio, a possibilidade de que empresas paguem a provedores de internet para acesso mais rápido por seus conteúdos – como já fez o Netflix com a Comcast.

Game da Copa entretém, mas exige raça e ‘amor à camisa’

O game oficial da Copa do Mundo 2014 foi lançado nesta semana. Cheio de cores, música brasileira (tem Emicida, Monobloco, entre outros) e com a proposta de ser um game acessível, o jogo Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, feito pela EA Sports, tem a narração de Tiago Leifert e Caio Ribeiro, mostra curiosidades enciclopédicas do futebol e tem gráficos que impressionam.

WhatsApp atinge marca de 500 milhões de usuários

O WhatsApp divulgou na terça-feira, 22, que atingiu a marca de 500 milhões de usuários em todo o mundo, mantendo a liderança no mercado de aplicativos móveis. Esses usuários compartilham um total de 700 milhões de fotos e 100 milhões de vídeos por dia. E, segundo comunicado divulgado pela empresa, o crescimento do aplicativo foi mais rápido em países como Brasil, Índia, México e Rússia.

Netflix aumenta preços e investirá em conteúdo

A Netflix anunciou que deve aumentar a assinatura mensal em US$ 1 ou US$ 2 para novos clientes em alguns países, sem citar o Brasil. O objetivo é que a empresa consiga aumentar seus gastos para a produção de conteúdo original e acelerar sua expansão internacional.

Duolingo vai lançar testes de proficiência de idiomas

O aplicativo de cursos gratuitos de idioma Duolingo quer entrar no mercado de testes de proficiência e desafiar concorrentes que há anos dominam esse mercado como a Educational Testing Service (ETS), responsável pelo exame Toefl, de inglês. A startup criou um teste feito por meio de um aplicativo para smartphones que vai custar US$ 20 e poderá ser realizado em casa. O primeiro teste, de inglês, chegará ao mercado no dia 13 de maio.