As 10 notícias da semana no mundo da tecnologia (22 a 28/6/2014) - Link - Estadão

SÃO PAULO – Semana de Copa e tudo o que você ouviu falar foi em futebol. Se as notícias de tecnologia e cultura digital ficaram para trás, é melhor se atualizar. Para ajudar, separamos aqui 10 histórias que rolaram ao longo dos últimos dias para você não ficar tão monotemático. Confira:

Polêmico entre taxistas, aplicativo Uber estreia em São Paulo

A startup mais valiosa do Vale do Silício chegou ao Brasil. O aplicativo Uber, que conecta passageiros a motoristas em uma espécie de “carona paga”, anunciou o início das suas operações em São Paulo, após uma estreia discreta em solo carioca no início do mês. O serviço ainda está em fase de testes e funciona com uma quantidade limitada de carros, segundo informou a empresa em seu blog. Em São Paulo, por enquanto só está disponível o serviço Black, que utiliza os modelos Toyota Corolla, Honda City e Ford Fusion, que acomodam até 4 pessoas. O custo mínimo por corrida é de R$ 10. A bandeirada custa R$ 5, mais uma taxa de R$ 0,40 por minuto e outra de R$ 2,42 por quilômetro rodado.

GoPro abre capital na bolsa

A câmera utilizada principalmente por praticantes de esportes radicais fez o seu IPO na Nasdaq. As ações chegaram a bater US$ 33 na estreia (agora já passa dos US$ 35), levando o valor da empresa a US$ 4 bilhões. Sabe como surgiu essa empresa? Como uma startup de um surfista californiano. Quer saber mais? Confira aqui.

Um em dois softwares no Brasil é pirata

Uma pesquisa da Business Software Alliance apontou que no Brasil 50% dos softwares instalados não eram licenciados – em 2011, eram 53%; e em 2007, 59%. No resto do mundo, a taxa é de 43% – em 2011, eram 42%. Segundo a BSA, o País tem a taxa mais baixa em relação aos países do chamado BRIC e da América Latina.

Apple quer engenheiro brasileiro para ensinar português para Siri

Lançada em 2011, a assistente de comandos por voz da Apple, chamada Siri, deve começar a falar o bom português. Na página de empregos da empresa, constava um anúncio à procura de um engenheiro brasileiro para a equipe responsável por ensinar ao sistema o entendimento e a pronúncia de novas línguas, conhecimentos necessários para que o programa seja capaz de entender a voz de seu usuário, responder perguntas e executar ações nos “iProdutos”.

Google estreia serviço de criação de domínios de internet

Mirando nas micro e pequenas empresas sem site próprio (cerca de 55% empresas do gênero nos EUA), o Google estreou em fase experimental no território americano o serviço de administração de nomes de sites de internet chamado Google Domains. O Google não anunciou ainda os preços para os serviços, disponível apenas para teste.

As novidades da conferência Google I/O

Nesta semana, o Google anunciou uma série de novidades durante a conferência para desenvolvedores dos produtos da empresa: o navegador Chrome, o sistema operacional Android, vestíveis (relógios, óculos) e automotivo. Resumidamente, a empresa liberou para apreciação dos experts o novo Android, ainda sem título definido, chamado apenas por L (lembrem-se que a empresa dá nomes de doces em ordem alfabética às versões do Android; o último se chama KitKat). Além disso, anunciou oficialmente o Android Auto (sistema para carros; os primeiros chegarão até o fim deste ano), a Android TV (pré-instalada em aparelhos televisores), Android One (programa para desenvolvimento de smartphones mais baratos), relógios do Android Wear (LG G Watch e Samsung Gear Live) e o Google Fit (de olho nos vestíveis, é uma plataforma para controle de informações de saúde e de atividades físicas). Além de tudo isso, apresentou um óculos de realidade virtual de montar – exato: e ele é de papelão e só precisa de um celular para rodar.

Uso de apps de paquera cresce durante a Copa do Mundo

O maior evento de futebol do mundo não só está promovendo micaretas fora de campo, mas também tem colaborado com as atividades de aplicativos de relacionamentos como Tinder e Grindr. O primeiro teve um aumento do número de download de 50% no Brasil; o último, voltado principalmente para o público gay e bissexual, teve um aumento de uso de 31% nos últimos dias em comparação ao início do mês.

Saiba como impedir que o Facebook rastreie sua atividade online

Na semana passada, o Facebook disse que começaria a fazer algo que tempos antes disseram que não fariam: monitorar as atividades dos seus usuários para projetar anúncios direcionados. Para ele, é ótimo. Ele aumenta as chances de o usuário clicar em algum anúncio, já que os produtos e serviços ali oferecidos estariam de acordo com buscas feitas ou páginas visitadas pelo usuário. A notícia é ruim apenas para quem se preocupa com sua privacidade e não quer saber de nenhuma empresa bisbilhotando o que você faz, gosta ou ignora na internet. Para evitar o monitoramento, listamos extensões, mudanças de configurações e serviços úteis.

Marco Civil da Internet está valendo

O que foi um projeto de lei, chamado de “Constituição da Internet”, durante três anos se tornou finalmente lei há dois meses. Nesta semana, a lei passou a vigorar no País com o texto que lista uma série de direitos e deveres aos usuários, empresas de serviços e provedores de internet. Sua tramitação gerou muita discussão principalmente por seus temas divergentes como neutralidade de rede, guarda e requisição de dados, não responsabilização de empresas de aplicações por conteúdo publicado por terceiros. Aliás, nesta mesma semana, o Google começou a remover resultados de busca a partir de solicitações na União Europeia, atendendo a pedidos do que ficou conhecido como “direito ao esquecimento”.

Curtir post ofensivo à empresa pode acabar em justa causa

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, manteve a decisão que demitiu um funcionário por justa causa após ele ter “curtido” um post com ofensas à empresa que trabalhava. Jonathan Pires Vidal curtiu o post de um colega da BM Motos com críticas e palavrões relacionados à empresa. Seu joinha foi descoberto e ele foi demitido. Tentou recorrer dizendo ter “apenas” curtido a publicação. Não deu. A juíza Patrícia Glugovskis Penna Martins, em seu relatório, diz que Jonathan curtiu os posts e fez comentários cheios de “onomatopeias que indicam gritos e risos” além de frases como “Você é louco Cara!”, “Mano vc é Louco!”.