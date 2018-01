As 10 notícias da semana no mundo da tecnologia (27 a 3/5/2014) - Link - Estadão

SÃO PAULO – Mais uma semana com feriado, você provavelmente perdeu algumas das principais notícias de tecnologia e cultura digital. Certo? Tudo bem, nós entendemos e, mais do que isso, separamos 10 histórias que rolaram ao longo dos últimos dias para você não se sentir tão perdido. Confira:

Atari enterrou milhões de cartuchos de ‘E.T’ no deserto

A história de que a Atari havia enterrado mais de 8 milhões de cartuchos de um game em 1983 era uma lenda do mundo do games. Nesta semana, após acertos e negociações, uma equipe aliada à Microsoft conseguiu a devida autorização para a escavação do aterro em questão (localizado no Novo Mexico, nos EUA) e encontraram os tais milhões. O game era um (muito ruim) feito sobre o filme de Spielberg E.T. A razão era puramente econômica: a Atari achou que ia vender muito e não vendeu quase nada. O João Coscelli, do Modo Arcade, havia adiantado essa história e contou a então lenda com mais detalhes.

Chegada da Amazon nos quadrinhos digitais empolga autores

Roubando a frase do primeiro leitor a comentar na matéria: “Há algo em curso no mundo dos quadrinhos virtuais”. De fato há, ao menos é o que indica a compra da loja de HQs ComiXology pela Amazon e a criação do projeto Aces Weekly pelo desenhista britânico David Lloyd, autor do clássico V de Vingança (o repórter e colaborador Ramon Vitral bateu um papo com Lloyd, confira aqui). O mundo dos quadrinhos é um daqueles que sofreu um impacto imenso com a popularização da internet. Afinal, como sobreviver da venda de produtos culturais em um tempo em que tudo pode ser reproduzido e compartilhado livremente pela rede? Esse panorama, você confere na reportagem.

Dobrável e forte, o grafeno é o material do futuro

‘O grafeno é o material mais fino e resistente que se conhece.’ É assim que começa o artigo de Nick Bilton, repórter experiente do The New York Times, relembrando a todos sobre a importância do grafeno. Com base de carbono, esse material pode ser um condutor de eletricidade e calor, e ganha pontos por ser o mais duro e um dos mais flexíveis do mundo. A expectativa é de que o grafeno revolucione a indústria de tecnologia. As possibilidades são infinitas (há pesquisas que apontam que o grafeno permitirá integrar eletrônicos a sistemas biológicos, sendo possível utilizá-los para ler nosso sistema nervoso)

EUA pediram que pessoas parassem de usar Internet Explorer

Uma falha no navegador Internet Explorer foi anunciada no sábado pela Microsoft e o governo americano prontamente emitiu um alerta, recomendando que todos os usuários do browser nas versões 6, 7, 8, 9, 10 e 11 não o usassem até que o software fosse reparado – o que foi feito pela Microsoft no meio da semana.

Viber cresce 60% no Brasil com estratégia agressiva

O Viber fez ações de marketings pesadíssimas neste ano. Tudo para enfrentar a popularidade do Whatsapp, principalmente em um momento de tanta evidência quanto o da sua aquisição pelo Facebook. Curiosamente, uma semana depois de a compra do Whatsapp ter sido anunciada, a japonesa Rakuten comprou o Viber. Mas não confundam, a agressividade de marketing já vinha do próprio Viber. A notícia da semana é o resultado dessas campanhas – que envolvia ligações gratuitos para números fixos no Brasil e números fixos e móveis nos Estados e Canadá. O número de usuários subiu de 10 milhões para 16 milhões (60%) no Brasil e chegou a 400 milhões no mundo. Em comparação, o Whatsapp conta com cerca de 500 milhões. Segundo a empresa, foram mais de 40 milhões de ligações gratuitas e 170 milhões de minutos de ligação durante a ação. Além das ligações, o envio de mensagens também cresceu, em cerca de 25% a cada semana.

A palavra mais importante do Facebook: ‘Parabéns’

Determinar o que mais importante pode ser algo bem subjetivo. Steven Levy escreveu um artigo na Wired contando da ciência da construção dos feeds de redes sociais. Especificamente sobre o Facebook, o jornalista cita um caso em que Mark Zuckerberg determinou que a presença da palavra “Parabéns” (“congratulations” ou “congrats”, em inglês) nos comentários afetaria o algoritmo e tornaria o post mais popular.

Google começa a testar carro sem motorista para cidades

O Google começou os testes em cidades com seus carros autonômos, aqueles que dispensam motorista para andar pelas ruas. Isso só é possível por conta de um sistema que identifica pedestres, carros, semáforos, ciclistas, enfim, tudo o que poderia afetar a direção de um carro na rua. O fato de deixarem os testes em estradas longínquas para começar a brincar com seu carro em cidades é um grande passo.

Samsung terá de pagar US$ 119 milhões à Apple por patentes

A Apple pediu US$ 2,2 bilhões. A Samsung, por sua vez, pediu US$ 6 milhões. Nenhuma foi exatamente atendida, e, no fim, a Samsung foi condenado por um júri – após um trabalho de três dias – a pagar US$ 119,6 milhões à Apple e a Apple a pagar apenas US$ 158 mil. A razão era uma disputa antiga por patentes. A Apple dizendo que a fabricante sul-coreana havia copiado muitos das inovações presentes no iPhone em seus celulares, como o de deslizar o dedo na tela para desbloqueá-la (“slide-to-unlock”) e a correção automática de palavras, além da sincronização em segundo plano.

Salvando a natureza com as próprias mãos

O site de pornografia PornHub lançou uma campanha: a cada 100 vídeos assistidos por seus usuários na categoria “Big Dick” (joga no Google Tradutor aí que você vai sacar o que é) o site vai plantar uma árvore, em uma campanha chamada “Pornhub Gives America Wood” (algo como “O Pornhub dá paus para a América”). Há um contador das tais árvores, confira.

Startup ajuda a encontrar pessoas para dividir moradia

Quem já precisou mudar de cidade de uma hora para outra ou precisou de alguém para ajudar a dividir as despesas de uma moradia sabe bem o drama que envolve encontrar um lugar para morar que tenha a sua cara e, principalmente, um colega de quarto com quem se tenha afinidade. O Moove In ajuda a resolver esse drama com tecnologia.