As barreiras para a Nokia - Link - Estadão

A crescente demanda por celulares acionados pela plataforma Google Android ajudará o mercado de smartphones a crescer em 2011, estimulando empresas como a HTC e a Samsung Electronics, que estão apostando na plataforma.

A popularidade do Android ajudou os fabricantes asiáticos a subir rapidamente nos rankings dos celulares, e a HTC ultrapassou a Nokia em capitalização de mercado pela primeira vez, na quinta-feira, 7.

As ações da HTC valiam US$ 33,4 bilhões no fechamento da quinta-feira, ante US$ 33 bilhões para as ações da Nokia.

A Nokia continua a liderar em termos de volume, e vendeu 19 aparelhos para cada celular que a HTC vendeu no ano passado. Mas seu preço médio de venda foi de apenas US$ 85, ante os US$ 360 da HTC, de acordo com a Strategy Analytics.

O crescimento acelerado no extremo mais elevado do mercado, ajudado em parte pelos novos modelos da HTC, elevará as vendas mundiais de celulares dotados de câmeras em 21% em 2011, para 1,1 bilhão de aparelhos, o que os levará a superar a marca do bilhão pela primeira vez, anunciou a Strategy Analytics.

O mercado de smartphones vai crescer em 58% este ano e em 35% no seguinte, informou o grupo de pesquisa Gartner na quinta-feira.

O Android, que ocupava distante segundo posto ante o sistema operacional Symbian, da Nokia, no ano passado, elevará sua fatia de mercado a 39% em 2011, enquanto a do Symbian cairá à metade, ou 19%, depois da decisão da Nokia de abandonar a plataforma.

A plataforma iPhone, da Apple terá ligeiramente mais mercado que a Symbian este ano, enquanto a Research In Motion, fabricante do BlackBerry, ficará com 13% do mercado; a Microsoft terá 6%, com o Windows Phone.

“Isso não significa dar crédito demasiado à Nokia, e sim afirmar que a Nokia fará tudo que puder para se manter no negócio. Qualquer coisa menos que isso poderia significar o fim da Nokia,” afirmou a analista Carolina Milanesi.

