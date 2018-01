As conexões mais rápidas do mundo - Link - Estadão

Países asiáticos mantém a liderança; houve queda na velocidade das conexões no final de 2011

SÃO PAULO – A internet está ficando mais rápida – mas houve uma ligeira queda da velocidade no final de 2011. Em dezembro do ano passado, a média de velocidade da internet no mundo era de 2,3 Mbps – uma queda de 14% em relação ao meio do ano passado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Oito dos dez países com as melhores conexões tiveram uma queda de velocidade nos meses finais de 2011 – embora, ao se comparar com 2011, a média mundial de velocidade tenha aumentado 19%. Os dados estão no relatório “Estado da Internet”, divulgado pela empresa de computação em nuvem Akamai. Confira o ranking:

1: Coréia do Sul

Velocidade média: 17,5 Mbps (aumento de 4,7%)

2: Japão

Velocidade média: 9,1 Mbps (aumento de 2,3%)

3: Hong Kong

Velocidade média: 9,1 Mbps (queda de 14%)

4: Holanda

Velocidade média: 8,2 Mbps (queda de 3,2%)

5: Letônia

Velocidade média: 7,8 Mbps (queda de 12%)

6: Suíça

Velocidade média: 7,3 Mbps (queda de 2,9%)

7: Irlanda

Velocidade média: 6,8 Mbps (queda de 3,6%)

8: República Checa

Velocidade média: 6,7 Mbps (queda de 7,3%)

9: Romênia

Velocidade média: 6.4 Mbps (queda de 3,4%)

No Brasil, a velocidade média é de 1.8 Mbps. Só 3,2% das conexões brasileiras têm velocidade acima de 5 Mbps.

Nos EUA, a velocidade da internet caui 5,3% (lá, a média é 5,8 Mbps). No geral, segundo o estudo, a velocidade caiu em 93 dos países analisados. Apenas 41 países tiveram um aumento. O TechCrunch apostou em uma teoria explicar os números: o aumento do número de conexões móveis – normalmente mais lentas, elas contribuíram para a queda da média geral. Só que a Akamai disse ter removido as conexões móveis do estudo. Não houve explicação.

Segundo o estudo, houve também uma queda nas conexões lentas, com velocidade abaixo de 256 kbps. Apenas 2,5% das conexões do mundo têm essa velocidade – uma queda de 37% em relação a 2010.