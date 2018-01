As invenções mapeadas - Link - Estadão

Muitas coisas foram inventadas em Londres. O plástico, caixas eletrônicos, comida enlatada, patins. E, agora, um mashup permite visualizar onde exatamente foi o berço de cada ideia.

O mapa tem as invenções separadas por cores que definem as categorias (artes, ciências) e organizadas por ano. O mais bacana é que há informações sobre o contexto da invenção. 40 invenções já estão marcadas.

A ideia foi do site Londonist.com. As informações foram coletadas pelo editor, Matt Brown, que pesquisou em intituções de ensino e contou com a ajuda dos leitores para localizar exatamente onde aconteceram as boas ideias.

“Existem tantas novas ferramentas disponúveis para contar uma história, não apenas palavras, fotos ou vídeos. Mapas interativos são uma maneira fácil de montar, e visualizações muitas vezes contam uma história melhor do que um relato escrito”, diz Brown.