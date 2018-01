As maiores aquisições de 2009 - Link - Estadão

No total, a lista das maiores 30 aquisições soma US$ 54 bilhões e é encabeçada pela compra da Sun, adquirida pela Oracle. A venda do brasileiro BuscaPé também está na listagem.

Romero Rodrigues, Ronaldo Takahashi, Rodrigo Borges e Mario Letelier, criadores do BuscaPé

Veja o ranking completo:

1. US$ 7,4 bilhões: Oracle Corporation compra Sun Microsystems

2. US$ 5,75 bilhões: Xerox compra Affiliated Computer Services

3. US$ 4,6 bilhões: Panasonic compra Sanyo

4. US$ 4 bilhões: Disney compra Marvel Entertainment

5. US$ 3,9 bilhões: Dell compra Perot Systems

6. US$ 3,4 bilhões: Cisco compra Tandberg

7. US$ 3 bilhões: Liberty Global compra Unitymedia

8. US$ 2,9 bilhões: Cisco compra Starent Network

9. US$ 2,7 bilhões: Hewlett-Packard compra 3Com

10. US$ 2,1 bilhões: EMC Corporation compra Data Domain

11. US$ 1,8 bilhões: Adobe Systems compra Omniture

12. US$ 1,5 bilhões: Agilent compra Varian

13. US$ 1,5 bilhões: IBM compra SPSS

14. US$ 1,2 bilhões: Amazon compra Zappos

15. US$ 884 milhões: Intel compra Wind River

16. US$ 831 milhões: Sprint Nextel compra iPCs

17. US$ 775 milhões: Autonomy compra Interwoven

18. US$ 769 milhões: Ciena compra Nortel Networks

19. US$ 750 milhões: Google compra AdMob

20. US$ 590 milhões: Cisco compra Pure Digital Technologies

21. US$ 568 milhões: ViaSat compra WildBlue

22. US$ 530 milhões: Publicis Groupe compra Razorfish

23. US$ 483 milhões: Sprint Nextel compra Virgin Mobile USA

24. US$ 458 milhões: Hellman & Friedman compra Web Reservations International

25. US$ 405 milhões: Logitech compra LifeSize Communications

26. US$ 400 milhões: Electronic Arts compra Playfish

27. US$ 374 milhões: Naspers compra BuscaPé

28. US$ 362 milhões: VMware compra SpringSource

29. US$ 350 milhões: Raytheon compra BBN Technologies

30. US$ 350 milhões: GSI Commerce compra Retail Convergence