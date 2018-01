As melhores brincadeiras do primeiro de abril - Link - Estadão

Ah, chegou o primeiro de abril. Seria de se imaginar que o mundo da internet já tivesse esgotado seu estoque de brincadeiras inteligentes depois de tantos anos, mas não há motivo para preocupação; as piadas inventadas para 2011 são hilárias.

* O YouTube traz os “5 Melhores Vídeos Virais de 1911”. O vídeo falso mostra “filmes” em branco e preto com imagem de baixa qualidade de 100 anos atrás. Conhecedores do YouTube perceberão com facilidade que trata-se de paródias de vídeos virais contemporâneos como Bed Intruder Song e Annoying Orange.

* O Google está lançando o Gmail Motion. “Agora é possível controlar o Gmail usando o próprio corpo!” Vídeos falsos completam a piada. (Experimente também procurar “Helvetica” no Google.)

* O Hulu também voltou no tempo, e o resultado é hilário. A página principal – as fontes, o layout da página e os vídeos em oferta – voltaram misteriosamente para o ano de 1996. “Não, isto não é apenas um pesadelo. Os bancos podem voltar a cobrar taxas sobre os saques feitos nos caixas eletrônicos a qualquer momento”, diz a descrição do episódio Good Morning America. Entre os programas que podem ser assistidos temos NewsRadio, Chicago Hope e Highlander.

* Há uma promoção realmente chamativa no LivingSocial.com (um rival do Groupon): Spa-Lami, o “primeiro spa voltado para a temática da carne”. (Exemplo: “uma drenagem com presunto cru é seguida por uma compressa de carne moída, e depois por uma relaxante aromaterapia com molhos de peru e uma massagem com almôndegas suecas”.)

* O ThinkGeek.com está “oferecendo” produtos inspiradíssimos, entre eles o Playmobil da Apple Store (o vídeo é IMPERDÍVEL), Orelhas de Porco Angry Birds e Pirulitos Sabre de Luz do Guerra nas Estrelas.

* O LinkedIn.com exibe no campo “pessoas que você talvez conheça” nomes como Albert Einstein, J. R. R. Tolkien, Sherlock Holmes, Robin Hood e outras pessoas que você talvez conheça. O mais engraçado é que é possível clicar neles para ver seus perfis.

* Até o empolgado mercado orgânico Whole Foods entrou na onda do primeiro de abril, oferecendo opções como “Insetos criados com compaixão”, “Economize com temperos de segunda mão” e um novo recurso para “converter o salário integral em vales de compra do Whole Foods Market”. (É óbvio que o mercado de orgânicos e alimentos integrais Whole Foods ficou sabendo que alguns de seus consumidores se referem à loja como “Whole Paycheck”, ou “salário integral”.)

* Os responsáveis pela página da Kodak embarcaram num surto de criatividade para produzir o site de um novo serviço falso chamado Relationshiffft: Automated Person Purge (algo como Exclusão Automatizada Individual). “Um aplicativo para remover instantaneamente aquela determinada pessoas de todas as suas fotos e vídeos, independentemente de onde tenham sido postados!” Hilário.

* O Funnyordie.com se transformou em Friday or Die, e traz apenas vídeos de Rebecca Black. (No ano passado, o site aproveitou o primeiro de abril para fazer piada com Justin Bieber – mas Rebecca Black é ainda mais cafona, e portando mais engraçada.) O trecho “Betwixt the Music” é de rolar de rir.

* A página da WestJet diz que está lançando um “inovador recurso de economia”. O acréscimo de hélio ao sistema de ventilação deixa o avião mais leve.

* O blog da equipe do Tumblr está nos alertando sobre uma terrível ameaça: o iminente esgotamento de números de identificação para as postagens dos blogs. A solução? Acrescentar um pequeno boneco de neve antes de cada número de identificação, para que a sequência numérica possa começar outra vez…

* “A Ryanair, a empresa aérea mais querida de todo o mundo, anunciou hoje que vai lançar ‘Voos livres de crianças’ a partir de outubro depois que uma pesquisa realizada com mil passageiros em toda a Europa apontou que metade deles pagaria pelas passagens um valor mais alto para poder evitar os filhos dos outros.”

* A Virgin é outra a entrar no clima. Vejam só este press release: “Branson compra Plutão e restaura seu status de planeta”.

* A Toshiba é outra que tem um anúncio a fazer: “Conheçam o primeiro monóculo 3D do mundo”. (“Imagens tridimensionais tão reais que você vai achar que está usando ambos os olhos!”)

* No eBay, alguém está vendendo “nada”. A oferta inicial é de US$ 1.

* No Huffington Post, a paródia do plano de assinaturas digitais do New York Times é hilária ou cruel, especialmente para aqueles que trabalham no jornal nova-iorquino. (“No Huffington Post o usuário pode ler as primeiras seis letras de cada palavra gratuitamente – incluindo sequências de slides mostrando gatinhos adoráveis. Depois de seis letras, uma assinatura digital será exigida.”)

Se estas páginas não te levarem às gargalhadas, procure seu médico. Talvez você sofra de Síndrome de Alteração Total do Ânimo (SATA).

* Texto originalmente publicado em 01/04/2011.