As melhores operadoras no Brasil; segundo o Netflix - Link - Estadão

SÃO PAULO – Live TIM, GVT e Net Virtua lideram o ranking de setembro de velocidade de conexão produzido pelo Netflix no Brasil. A empresa mede a taxa de download das operadoras sobre seu serviço de streaming de filmes e séries durante horário nobre.

De acordo com o Netflix, a Live TIM demonstrou desempenho médio de 3,39 Mbps; a GVT chegou a 3,34 Mbps; a NET Virtua teve 2,79 Mbps; a velocidade da Algar foi de 2,26 Mbps; Oi Velox teve 1,63 Mbps; e a Vivo/Telefônica, em último, bateu apenas 1,57 Mbps.

Em uma comparação, o ranking relativo a fevereiro deste ano mostrava a GVT em primeiro lugar (com 2,82 Mbps), seguida por Live TIM (2,69 Mbps), NET Virtua (2,21 Mbps), Algar (1,85 Mbps), Telefônica (1,38 Mbps) e Oi Velox (1,24 Mbps).

Na comparação entre os períodos, a Oi Velox se destaca com o maior aumento de velocidade (31,4%), desbancando a Vivo/Telefônica e assumindo o quinto lugar. Atrás dela em crescimento estão NET Virtua (26,2%) e Live TIM (26%).

EUA

Nos Estados Unidos, as operadoras americanas pressionaram a Netflix para o fechamento de um acordo para que o desempenho do serviço (que consome muita banda larga) fosse entregue com qualidade. Após o pagamento à Verizon em abril, a conexão da Verizon FiOS pulou de 1,61 Mbps em julho para 2,41 Mbps em agosto e chegou com 3,54 Mbps em setembro, ocupando a liderança do ranking.

Acordos paralelos entre serviços de internet e provedores de conexão nos EUA levantam um debate internacional sobre se a atitude viola o princípio de neutralidade de rede, que determina que operadoras devem tratar todos os pacotes que trafegam nas redes sem distinção – nem piorando o seu tráfego, nem melhorando a sua entrega.

O órgão regulador americano FCC deve elaborar uma norma sobre o assunto logo. Levado a consulta pública, o tema chegou a receber mais de 1 milhão de comentários de cidadãos americanos.