As melhores trilhas sonoras dos games - Link - Estadão

Segundo o blog inglês, as melhores trilhas de games são:

Final Fantasy VII

Mega Man 2

Killer Instinct

WipeOut

Super Mario Bros.

A lista é discutível em alguns pontos. Final Fantasy VII é fantástica, mas poucas músicas, como One Winged Angel, que utiliza trechos de Carmina Burana, podem ser realmente consideradas obras de arte imortais. O maior trunfo de FFVII foi utilizar ao máximo o excelente chip sonoro do PlayStation original. O trabalho do compositor Nobuo Uematsu é brilhante mesmo, mas talvez em Final Fantasy X ele atingiu seu ápice.

Killer Instinct é totalmente passável. WipeOut foi, para muita gente, o game que apresentou a música da banda The Prodigy, mas hoje em dia não é tão audível quanto há 12 anos atrás.

Super Mario Bros. é genial mesmo, mas todos os games da série que tiveram o toque de Shigeru Miyamoto mereciam ser premiados também.

Existem algumas omissões na lista, como a trilha de Zelda, Chrono Trigger, Axelay, Metal Gear Solid e tantas outras pérolas…

Na nossa opinião, essas são as cinco melhores trilhas:

F-Zero

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/SyzUtJU4aoY" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

A sonoridade clássica de Final Fantasy foi elevada a um outro nível em Final Fantasy X. Nobuo Uematsu é um gênio, independente dos games. É, até hoje, o expoente máximo de trilha sonora de games, pois se sustenta como obra por si só.

Se você gosta de música de games, o melhor lugar da web é o Overclocked Remixes. O projeto começou 11 anos atrás, apenas como um tributo de fãs às melhores músicas de games. Hoje, eles já fizeram dois álbuns de trilhas remixadas e compuseram os remixes que foram usados em Street Fighter II HD. As músicas podem ser ouvidas por streaming ou baixadas. Vale a visita.

Se você gostou de alguma das músicas que ouviu aqui, é só clicar no nome de cada jogo, antes do vídeo, para baixá-las como toque de celular. Elas vieram do site VG Music, um acervo gigantesco de músicas de todas as plataformas de games. Todas as músicas estão no formato midi, que pode ser usado como toque na maioria dos telefones do mercado.

E para você, quais são as melhores trilhas sonoras de games?