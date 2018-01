As mudanças da Terra vistas do espaço - Link - Estadão

Vídeos do Google Earth mostram mudanças na superfície do Planeta, como o desmatamento da Amazônia e o crescimento de Las Vegas

SÃO PAULO – Para comemorar o aniversário de 40 anos do Landsat, programa de satélites da Nasa, o Google disponibilizou, com o banco de imagens coletadas, vídeos em timelapse – que aceleram a passagem do tempo.

Lançado em 23 de julho de 1972, o Landsat é agora o maior programa de aquisição de imagens de satélite para o Google Earth. A empresa criou uma parceria com o USGS, instituto de pesquisa geológica dos Estados Unidos, e a Universidade Carnegie Mellon para colocar as imagens online.

“Com eles [vídeos] você pode viajar através do tempo, de 1999 a 2011, para ver a transformação do nosso planeta – seja o desmatamento na Amazônia, crescimento urbano em Las Vegas ou a diferença na cobertura de neve entre as estações do ano”, escreveu o Google em seu blog.

A empresa acredita que podem ser os maiores quadros de vídeo já criados na web: “se você pudesse ver todo o vídeo em resolução máxima, um único quadro teria 1,78 terapixels, o que equivale a 18 campos de futebol de telas de computador colocadas lado a lado”.

Veja algumas das comparações com a passagem de tempo:

Devastamento da floresta Amazônica, de 1999 (esquerda) a 2011 (direita)

O crescimento de Las Vegas, Nevada, de 1999 (esquerda) a 2011 (direita)

Cobertura de neve nos Estados Unidos, de fevereiro (esquerda) a agosto (direita) de 2002

Embora o USGS tenha disponibilizado acesso gratuito ao arquivo do Landsat a partir de 2008, a equipe do Google Earth está agora desenvolvendo maneiras de os dados serem acessados facilmente.

O Google também lançou um vídeo no YouTube explicando o programa Landsat e como o Google Earth o utiliza: