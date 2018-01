As novas guitarras de Guitar Hero - Link - Estadão

A Activision divulgou as fotos das novas guitarras de Guitar Hero: Warriors Of Rock, continuação da série de games que permitem que coloca o jogador no papel de guitarrista e permite que qualquer toque clássico do rock sem a necessidade de dominar um instrumento.

Foto da nova guitarra publicada pelo site Gizmodo

Todos os botões ficam no braço da guitarra. O corpo do instrumento/controle pode ser retirado sem nenhum problema, o que permite que futuramente os jogadores possam ter vários instrumentos com apenas um controle (comprar o corpo de uma Gibson e de um Fender e usar ambos no mesmo controle).

Sem data de lançamento, Warriors of Rock terá mais de 90 músicas novas. Por enquanto, 35 canções já foram confirmadas, além do trailer (após a lista):

• AFI – “Dancing Through Sunday”

• Anthrax – “Indians”

• Avenged Sevenfold – “Bat Country”

• Black Sabbath – “Children Of The Grave”

• Buzzcocks – “What Do I Get?”

• Children Of Bodom – “If You Want Peace… Prepare For War”

• The Cure – “Fascination Street”

• Def Leppard – “Pour Some Sugar On Me (Live)”

• Dethklok – “Bloodlines”

• Dire Straits – “Money For Nothing”

• DragonForce – “Fury of the Storm”

• Drowning Pool – “Bodies”

• Fall Out Boy – “Dance, Dance”

• Foo Fighters – “No Way Back”

• Foreigner – “Feels Like The First Time”

• The Hives – “Tick Tick Boom”

• Jane’s Addiction – “Been Caught Stealing”

• Jethro Tull – “Aqualung”

• KISS – “Love Gun”

• Linkin Park – “Bleed It Out”

• Megadeth – “Sudden Death”

• Metallica & Ozzy Osbourne – “Paranoid (Live)”

• Muse – “Uprising”

• My Chemical Romance – “I’m Not Okay (I Promise)”

• Night Ranger – ” (You Can Still) Rock In America”

• Nine Inch Nails – “Wish”

• The Offspring – “Self Esteem”

• Queen – “Bohemian Rhapsody”

• Rammstein – “Waidmanns Heil”

• The Rolling Stones – “Stray Cat Blues”

• Silversun Pickups – “There’s No Secrets This Year”

• Slayer – “Chemical Warfare”

• Slipknot – “Psychosocial”

• Stone Temple Pilots – “Interstate Love Song”

• ZZ Top – “Sharp Dressed Man (Live)”

Via Gizmodo