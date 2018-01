As novidades da IFA - Link - Estadão

Homem assiste à apresentação da TV interativa da Sony durante a IFA 2010. FOTO: Thomas Peter/REUTERS

As palavras mais ouvidas na 50ª edição da IFA, a maior feira de tecnologia e eletrônicos do velho continente, estão sendo “3D”, “touch-screen” e “tablets”.

A feira alemã começa oficialmente nesta sexta-feira, 3, quando abrirá suas portas ao público e todos os espaços de exibição è imprensa. Até agora as notícias vem de alguns galpões liberados para os jornalistas desde quarta-feira, 1. Mas já há novidades de balde. Isso porque as grandes empresas do setor aguardam esta feira para anunciar seus novos produtos.

A IFA 2009 fez girar 3 bilhões de euros entre suas paredes. Foram 1164 empresas de 46 países diferentes expondo seus produtos. Mais de 224 mil pessoas circularam na feira. Para esse ano, os organizadores esperam bater esses números.

Selecionamos algumas novidades já anunciadas em Berlim na edição deste ano. Confira:

Uma fineza: LG expõe sua TV OLED 3D de 2,9 milímetros.

Há algum tempo, principalmente depois da CES deste ano, o cruzamento da tecnologia OLED, de telas planas e mais finas – e qualidade superior às LCDs e Plasmas –, com 3D já deixou de ser novidade. Mesmo assim a LG decidiu aproveitar a IFA 2010 para impressionar. A gigante coreana exibe com orgulho sua TV OLED 3D de 31 polegadas, menos de 3 milímetros de espessura, processador de imagem rodando a 600hz e resolução de 1080p, full HD.

Sony investe no 3D e anuncia seu serviço de música na nuvem

O chefão da Sony, Howard Stringer, anunciou em coletiva que todos que tiverem um PS3 e uma televisão 3D em casa dando sopa poderão assistir a filmes em 3D a partir de discos Blu-ray. A empresa japonesa trabalha ainda na aplicação da tecnologia 3D em notebooks. Houve a demonstração de um Vaio, por exemplo, mas que pedia óculos especiais. Segundo a Stringer, os primeiros produtos entrarão no mercado no segundo trimestre de 2011.

VPL-VW90ES. Esse é o nome do projetor de imagens 3D que a Sony anunciou. Utiliza a tecnologia Advanced Iris 3, com capacidade de transmitir imagens 3D em alta definição (full HD) e com qualidade de 1080p. Mas o fato mais relevante é que por ainda não existir muito material para ser visto em 3D, o aparelho se encarrega de converter filmes normais, em 2D, para três dimensões. Será que fica bom?

Por fim, a cartada da Sony contra a Apple. O Qriocity é o sistema de conteúdo por demanda que a Sony vem anunciando desde janeiro. A novidade é que na edição deste ano da IFA, a empresa mostrou que o Qriocity terá um serviço chamado Music Unlimited. Ainda sem preço e com previsão de lançamento na Europa até o final do ano, o Music Unlimited será um serviço de música na nuvem que poderá ser acessado pelos aparelhos da Sony (nootebooks Vaio, celulares Ericsson, Playstation 3, Walkman). Ainda não ficou claro se artistas de outras gravadoras além da Sony terão suas músicas no serviço e como ficará a relação da empresa com o iTunes.

Huawei lança smartphone armado do Android 2.2

A chinesa Huawei Technologies, concorrente da compatriota ZTE, vem conquistando fatias de mercado em todo o mundo graças aos seus baixos preços. A empresa investe mais forte em smartphones há algum tempo e agora vem colhendo o que plantou. Na feira ela apresenta o seu modelo U8150, com uma tela touchscreen de 2.8 polegadas, camera de 3.2 megapixels e GPS. Além disso, a empresa agora agrega ao seu produto a plataforma do Google, o Android 2.2, conhecido como “

Samsung é o primeiro a agitar o antes tranquilo mercado de tablets

A Samsung aproveitou a IFA para tirar a tranquilidade da Apple e apresentou o seu tablet chamado Galaxy Tab, o primeiro rival real do iPad. Pelo Galaxy é possível fazer vídeo-conferências (graças a uma camêra frontal, além da outra traseira com flash e 3 megapixels), navegar na web e acessar e-mails. O aparelho tem ainda Bluetooth, Wi-Fi e 3G. Pesa quase a metade que o tablet da sua concorrente Toshiba e bateria que suporta mais de oito horas de uso contínuo. O Galaxy Tab também usa o Android 2.2, uma tendência a partir de agora pela Samsung.

Tablet da Toshiba é confirmado na IFA 2010

A Toshiba apresentou o seu tablet, chamado Folio 100, novo concorrente do iPad da Apple e do Galaxy Tab, da Samsung. O aparelho deverá custar no mínimo 429 euros e dispõe de saída USB, entrada para cartões de memória, Wi-Fi, 3G, câmera de 1,3 megapixels e uma tela de 10,1 polegadas. O Folio também estará equipado com o sistema operacional do Google, o Android, compatível com Flash. O dispositivo será o mais pesado dos tablets, com 760 gramas.

A japonesa lançou também a sua “store”, chamada de Toshiba Market, através do qual será possível baixar filmes, músicas e apps.

PocketBook se alia a FoxConn e lança cinco novos leitores digitais

A PocketBook já existe desde 2007 e já se espalhou por todo o mundo vendendo seus e-readers. Na IFA 2010 eles surgem com cinco novos aparelhos. Tanta ostentação se deve à aliança com a FoxConn, empresa experiente já no mercado e que participou da construção de outros gadgets como o iPad e o Kindle. A PocketBook lança os modelos: Pro 602 (6 polegadas), Pro 902 (10 polegadas), Pro 603, Pro 903 e o PocketBook IQ (7 polegadas). A diferença da série de final “3″ em relação à “2″ é que eles possuem touchscreen e 3G. O diferencial vai para o modelo IQ, que usa (já tá ficando repetitivo não?) o sistema operacional do Google na versão 2.0.

Natural Guidance, um GPS mais humano

Os mapas digitais com GPS ajudam muito a achar um local. Mas de vez em quando falta uma informação mais precisa, não baseada em coordenadas geográficas, mas sim em algo mais circunstancial. Explico: muitas vezes é difícil entender quando o aparelho te pede para virar 50 metros à direita por um ou outro empecilho, mas se alguém lhe explica que a curva deve ser feita depois da lanchonete amarela, tudo fica mais fácil. É esse tipo de indicação mais precisa que a empresa Navteq colocou nos mapas digitais de seu novo serviço, o Natural Guidance, apresentado na IFA. A empresa admitiu que esse é um sistema difícil de dar certo, já que essas referências mudam muito (a lanchonete amarela pode rapidamente virar um açougue verde). Parece que ficará sob responsabilidade dos usuários atualizar o sistema.

Colaborou Fernando Martines