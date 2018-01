As novidades que vêm das pequenas - Link - Estadão

Startups apresentam produtos que vão de brinquedos voadores a garfos que controlam a quantidade de comida

LAS VEGAS – Embora as grandes empresas tradicionalmente despertem os holofotes na Consumer Eletronics Show, em Las Vegas, startups também aproveitam a enorme concentração de interessados em tecnologia para apresentar suas ideias.

A balança inteligente da Withings (FOTO: Divulgação)

São empresas, por exemplo, como a Withings, que apresentou o Smart Body Analyzer, uma balança que captura informações sobre batimento cardíaco, massa gorda e, ainda, a qualidade do ar do ambiente; e o Smart Activity Tracker, um aparelho do tamanho de um pendrive que monitora atividades físicas.

Assim como nas empresas grandes, a tendência de interação entre dispositivos conectados se manteve forte,

Garfo conectado calcula as garfadas (FOTO: REUTERS)

voltados em grande parte para atividades domésticas, na área de saúde e bem-estar.

A HAPILabs mostrou seu o garfo inteligente HAPIfork, que monitora a velocidade e a quantidade de garfadas, e manda tudo para o celular do usuário em seguida; o HAPItrack, dispositivo que monitora batimento cardíaco, calorias perdidas, distância percorrido, etc; e o relógio HAPIwatch, que analisa a qualidade do sono.

Os brinquedos também são destaque. A Parrot mostrou um novo modelo do seu Drone, um “brinquedo” voador com GPS controlado por iPad; e a Orbotix circulou pelo galpão a sua Sphero, uma bolinha do tamanho de uma mão fechada que além de divertida por si só, permite a interação por meio de realidade aumentada: através da tela do iPad, a bolinha ora se transformava em um monstro que interagia com as pessoas ora era personagem de um jogo de zumbis.

Acompanhe no Link mais novidades sobre a Consumer Electronics Show, direto de Las Vegas.

*O repórter viajou a convite da Consumer Electronics Association.

