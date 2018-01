As palavras-chave mais caras do Google - Link - Estadão

Saiba quais são as palavras que garantem a maior parte da renda do gigante de buscas

Já se perguntou de onde vem toda a receita do Google? Só nesse segundo trimestre, a empresa lucrou cerca de US$ 2,51 bilhões. Do total de receita, 97% vem de publicidade – eis a origem. Para ilustrar, entre o 3º trimestre do ano passado e o segundo deste, o Google teve uma receita de US$ 33,3 bilhões, disso, a publicidade é responsável por US$ 32,2 bilhões. Entre outras formas, o Google o faz através daqueles anúncios que aparecem ao lado dos resultados de busca. O sistema é chamado Google Adwords.

A ordem daqueles anúncios é gerada através das palavras buscadas. O interessado deve, então, pagar por essas palavras. E cada uma tem um preço, definido a partir da demanda. Em um infográfico, a empresa de marketing online WordStream reuniu o preço das 20 palavras-chave mais caras. Entre elas (em inglês), “seguro”, que a gigante de buscas leva US$ 54,91 a cada vez que algum usuário, que tenha procurado pela palavra, clica no anúncio do cliente. Em seguida, “empréstimos”, por US$ 44,28 e “hipoteca” por US$ 47,12.

Veja o infográfico (clique para ampliar)