As palitadas de quatro Olívias - Link - Estadão

Humor, não adianta, é algo masculino. Conte nos dedos o número de humoristas femininas que estão por aí. Dureza. Quando surge uma, já é interessante – imagina então quando vêm quatro de uma vez só, e que ainda são boas? O grupo As Olívias escreve e protagoniza pequenas webséries sobre assuntos do cotidiano, como casamento, exames de rotina e amigo-secreto de firma. São vídeos divertidíssimos, que fazem rir com texto curto, direto, sem lugares comuns. O bacana de ver esse material é descobrir que o quarteto sabe adaptar seu humor em qualquer meio: elas vieram do teatro e hoje estão na TV (É Tudo Improviso, Band).

