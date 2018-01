'As pessoas não querem ver notícias falsas no Facebook', diz diretora da empresa - Link - Estadão

Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook

O Facebook está bastante preocupado com o tema das notícias falsas que povoaram a plataforma e podem ter influenciado a eleição norte-americana de 2016. Em sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a diretora de operações do Facebook Sheryl Sandberg disse que a plataforma está comprometida em cuidar do assunto.

"As pessoas não querem ver notícias falsas no Facebook. Nem nós", declarou Sandberg, durante um painel de discussões na Suíça. "Na semana passada, anunciamos uma série de medidas para lidar com isso, de parcerias com agências de checagem de fatos até remoção de incentivos financeiros para os spammers", disse a executiva.

Sandberg dividiu seu painel com Meg Whitman, presidente executiva da HP Enterprise, e o cineasta paquistanês Sharmeen Obaid-Chinoy, vencedor de dois Oscars. Na conclusão da discussão, a executiva reconheceu o papel do Facebook na questão. "Temos responsabilidade [pelas notícias falsas] e estamos levando isso bem a sério."