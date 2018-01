As quatro letrinhas de sempre (HTML) + um número (5) = o futuro da internet - Link - Estadão

HTML é a linguagem de programação básica da internet, que instituiu a navegação por hiperlinks e a padronização das páginas, isso lá no começo da história, nos anos 80/90. São os arquivos “.html”.

A quinta geração do código adiciona um monte de recursos banais hoje em dia que antes eram bem mais complexos. Dois exemplos fáceis de entender são as tags ‘video’ e ‘audio’, que funcionarão com a mesma simplicidade que hoje funciona a tag ‘img’, para inserir imagens em uma página.

Há outras novas funcionalidades, como desenhar na página (a partir da tag ‘canvas’), e ser localizado geograficamente pela página (com a tag ‘geolocation’). Isso tudo junto abre uma gama gigante de possibilidades para a internet num futuro próximo.

Se você quiser experimentar o HTML 5, precisa de alguns pré-requisitos: navegar pelo Firefox 3.01 (3.5 é mais recomendado), Chrome 2.0 ou Safari 4.0. E acessar este site: http://htmlfive.appspot.com.

1) DESENHE NO BROWSER

2) GIRE VÍDEOS

3) NAVEGUE EM 3D

As dicas e informações aí de cima vieram da palestra de Patrick Chanezon, engenheiro francês do Google, aqui no GDD. Para mais aplicações e exemplos de HTML 5, acompanhe o perfil no Delicious de Chanezon: http://delicious.com/chanezon

Ah! Não é perseguição, juro: o navegador Internet Explorer, da Microsoft, não suporta HTML 5…