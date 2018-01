As revistas no iPad - Link - Estadão

O site Advertising Age fez um balanço das vendas digitais das revistas norte-americanas durante os primeiros seis meses de presença do iPad no mercado.Visto como uma forma de ampliar (e salvar) as empresas editoriais, o iPad e o modelo de sua loja de aplicativos têm sido apontados como futuro das vendas de assinaturas e exemplares digitais de publicações.

O levantamento do site mostra que, como esperado, revistas sobre ciência e tecnologia estão se saindo melhor do que publicações tradicionais. A Wired é a que vende proporcionalmente mais exemplares digitais. A revista vendeu 31 mil exemplares digitais em julho, no lançamento do aplicativo, e 28 mil e 32 mil nos dois meses seguintes. Na média, calcula o site, é o equivalente a 37% das vendas de exemplares em papel.

O aplicativo da revista Popular Science também vendeu proporcionalmente melhor do que as outras. O número de exemplares digitais equivale a cerca de 12% (pouco mais de 14 mil) das revistas de papel.

Fora da área tecnologia, porém, o cenário é diferente. Segundo o site, revistas como People, Men’s Health e Glamour venderam digitalmente apenas 1% do equivalente nas bancas. A Vanity Fair se saiu um pouco melhor, vendendo 2%.

