As soluções da Apple - Link - Estadão

Steve Jobs subiu no palco mais uma vez. Mas nesta sexta-feira, 16, o CEO da Apple não foi anunciar um produto novo. Jobs foi finalmente falar sobre as críticas ao iPhone 4 (muitos usuários alegam que o sinal cai quando seguram o aparelho na mão). Jobs anunciou que a Apple irá dar uma capa para cada dono do iPhone 4, o que praticamente resolve o problema do sinal – quem já comprou uma capa terá seu dinheiro de volta. Além disso, quem quiser poderá devolver o iPhone 4 que receberá integralmente de volta o dinheiro gasto.

Quem pensou que encontraria um Steve Jobs se desculpando, enganou-se. Por várias vezes ele disse que a enorme maioria das pessoas que compraram o iPhone 4 estão satisfeitas e o problema tão aventado pela mídia afeta uma parcela muito pequena dos usuários (“0,55%”). Jobs lembrou que todos os smartphones têm seus pontos fracos, mas também teve seu momento de humildade: “Sei que alguns usuários tiveram problemas e eu peço desculpa a estes”.

Dias após o lançamento do iPhone 4, Steve Jobs disse a solução para resolver o problema: “Segurem ele de outra forma”. Nesta sexta parece que o CEO tentou se redimir da pecha de arrogante. Ele passou o evento com uma imagem de um iPhone 4 no fundo com os dizeres: “Cuidando de todos – queremos que cada usuário fique contente”, e repetiu algumas vezes a mensagem de que a Apple “se preocupa com cada usuário e se importa com o que eles pensam”.

Perguntado se ele pensava em mudar o design da antena do iPhone 4, Jobs foi enfático: “Não, estamos muito satisfeitos com essa antena e ela é em todos os sentidos melhor que a do iPhone 3GS”. Jobs também quis deixar claro que tem o apoio de grande parte do púbico: “A maioria das pessoas que compraram o iPhone 4 o consideram a coisa mais legal que já compraram na vida”, e “a quantidade de e-mails que recebi de clientes dizendo que seus iPhones 4 funcionam perfeitamente ocupam um espaço de 5k”.

Saindo um pouco do problema de sinal do iPhone 4, Jobs disse que o a versão branca do smartphone será lançada em julho e que no dia 30 deste mês o iPhone será lançado em mais 17 países (o Brasil não está entre eles).

Após dizer que havia encerrado, Jobs ficou mais um pouco para responder algumas perguntas da imprensa. Foi indagado se a Apple fazia o consumidor escolher entre forma e conteúdo, e respondeu: “Não, nós gostamos de fazer bem as duas coisas”. Quando questionado o que tinha aprendido com o episódio, Jobs pensou e disse: “Ainda não sei. Vou precisar de tempo e um distanciamento para saber”.