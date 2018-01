As últimas palavras de Jobs - Link - Estadão

Mona Simpson, irmã de sangue, descreve últimos momentos do ex-presidente da Apple

“Oh wow, oh wow, oh wow” foram as últimas palavras de Steve Jobs.

A informação veio de Mona Simpson, irmã de sangue de Jobs que esteve com ele em seu leito de morte.

—-

Jobs teria olhado para ela, para a outra irmã, Patty, para a mulher, Laurene, e seus três filhos, e dito “oh wow” três vezes. Segundo ela, a impressão era de que Jobs estava escalando uma montanha, por causa da respiração ofegante.

Mona Simpson, 54, foi a autora do texto fúnebre lido na Universidade de Stanford na semana retrasada, e publicado no jornal de New York Times. Jobs nunca foi próximo da mãe, mas conviveu com a irmã durante a vida.

“Ele acreditava que o amor acontecia o tempo todo, em todo lugar”, escreveu ela. “Do jeito mais importante, Steve nunca era irônico, cínico ou pessimista. Eu tento aprender disso”.

Jobs morreu no dia 5 de outubro, vítima de câncer.