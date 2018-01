Ashton Kutcher é o novo engenheiro da Lenovo - Link - Estadão

Ator que interpretou Steve Jobs nos cinemas foi contratado para ser ‘conselheiro’ da empresa sobre seus produtos

SÃO PAULO – Ashton Kutcher foi contratado pela chinesa Lenovo como “engenheiros de produtos”. O ator formado em engenharia bioquímica trabalhará com a equipe responsável pelo desenvolvimento da linha de tablets conversíveis (Windows e Android). Segundo a empresa, Kutcher “dará ideias e tomará decisões em projetos, especificações, software e cenários de uso”.

O ator fez parte do elenco de séries na TV, como do “The ’70s Show”, da Sony. FOTO: Reprodução

A notícia não é isolada. Outras empresas já contrataram celebridades para fazer parte de seu quadro de funcionários e trabalhar com as equipes “oficiais” dando ideias principalmente no aspecto de comercialização dos produtos, além de, claro, tornarem-se “garoto-” ou “garota-propaganda”. Exemplos são Lady Gaga, diretora criativa na Polaroid; o cantor will.I.am, como diretor de “inovações criativas” da Intel; e Alicia Keys, diretora de criatividade da BlackBerry.

Assim como o cantor Justin Timberlake, Ashton Kutcher tem no histórico uma série de investimento em startups de tecnologia, como Skype, Path e Airbnb.