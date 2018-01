Ashton Kutcher promove 'Jobs' na bolsa de NY - Link - Estadão

Longa metragem que conta história do fundador da Apple estreia no dia 16 nos EUA e em 6 de setembro no Brasil

Foto: Divulgação

NOVA YORK – O ator Ashton Kutcher protagonizou nesta terça-feira, 6, a tradicional cerimônia de abertura do pregão da Bolsa de Nova York para promover a estreia de seu mais novo filme, “Jobs”, no qual encarna o cofundador da Apple, Steve Jobs, morto em 2011.

Kutcher é também um ávido investidor e foi o encarregado de fazer soar o tradicional sino que dá início às cotações em Wall Street. Dezenas de corretores de bolsa, jornalistas e curiosos se amontoaram para ver a cena.

O ator não resistiu e imitou os corretores segurando dois telefones no pregão, como se executasse milionárias ordens de compra. A situação não é tão distante da realidade de Kutcher – nos últimos anos ele investiu em várias companhias, principalmente de tecnologia, como Skype, Foursquare, Path, Airbnb e The Hunt.

Vestido com um sóbrio terno marrom e camisa azul, Kutcher manteve para o evento a barba que deixou crescer para interpretar Steve Jobs no filme, que conta o início da carreira do criador do IPhone no Vale do Silício.

O longa, que estreia dia 16 de agosto nos Estados Unidos e em 6 de setembro no Brasil, foi dirigido por Joshua Stern e provocou grande expectativa por tratar da vida do polêmico e brilhante empresário, que morreu em outubro de 2011 depois de uma longa batalha contra o câncer.

/ EFE