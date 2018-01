Ashton Kutcher será Steve Jobs em filme - Link - Estadão

Informação é do site da revista especializada Variety; produção começaria em maio

Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – O ator Ashton Kutcher interpretará o cofundador da Apple Steve Jobs no filme independente Jobs, que percorrerá a história do empresário da fase hippie até a criação de uma das empresas mais valiosas do mundo, informa o site Variety. A direção será de Joshua Michael Stern (Promessas de um Cara de Pau) e o roteiro, de Matt Whiteley.

—-

A revista diz que a produção começará em maio, quando Ashton Kutcher deve tirar férias da série Two and a Half Men. A Sony Pictures também está desenvolvendo um filme sobre Steve Jobs, mas baseado na biografia escrita por Walter Isaacsson.