Assange para o Senado - Link - Estadão

Criador da Wikileaks decide se candidatar a posto de senador na Austrália em eleições que acontecerão no ano que vem

Wikileaks descobriu a possibilidade de candidatura mesmo que Assange esteja preso (FOTO: Lefteris Pitarakis/AP)

SÃO PAULO – Julian Assange, fundador da Wikileaks, planeja concorrer a uma cadeira no Senado Australiano nas eleições que acontecem no ano que vem, mesmo que esteja em prisão domiciliar na Inglaterra sob acusação de crimes sexuais cometidos na Suécia.

O anúncio da intenção de Assange, que é cidadão australiano, foi feito no Twitter da Wikileaks. “Descobrimos que há uma possibilidade de Julian Assange concorrer ao Senado Australiano mesmo detido. Julian decidiu se candidatar.” A organização criou a hastag #Assange4Senate.

Assange vem criticando a primeira-ministra australiana Julia Gillard por não apoiá-lo na batalha legal que pode levar à extradição dele para os EUA, onde ele seria julgado pelos vazamentos publicados pela Wikileaks.