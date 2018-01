Assistente de voz da Microsoft é o 'Polvo Paul' da Copa de 2014 - Link - Estadão

SÃO PAULO – Nada de capivara, nem de maritaca, nem de papagaio do Papa, nem de um novo Polvo Paul – o animal que, em 2010, ficou famoso por prever que a Espanha seria a campeã mundial. O verdadeiro profeta da Copa do Mundo de 2014 é o Cortana, assistente de comandos de voz desenvolvido pela Microsoft para o Windows Phone. Duvida?

Turbinado pelo motor de buscas do Bing, o Cortana conseguiu acertar todos os confrontos das quartas de final – incluindo a vitória da Colômbia sobre o Uruguai e a derrota dos EUA para a Bélgica. As previsões são feitas por uma ferramenta própria do Bing, baseada em informações como histórico dos confrontos entre as duas equipes, campanhas, tipo de grama em que o jogo será disputado e temperatura ambiente das partidas.

Se você está participando de algum bolão, atenção: para as primeiras partidas das quartas de final, a Alemanha deverá vencer a França e o Brasil baterá a Colômbia – apesar das críticas dos duzentos milhões de técnicos brasileiros e da controvérsia em torno dos jogadores que choram.