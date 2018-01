Associação recomenda não gastar com 4G - Link - Estadão

Para Proteste, rede de quarta geração está disponível em poucos lugares e preços ainda são altos

Filipe Serrano

Nayara Fraga

SÃO PAULO – Enquanto as operadoras correm para inaugurar suas redes de quarta geração (4G) dentro do prazo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a associação de consumidores Proteste recomendou nesta segunda-feira, 29, que as pessoas não gastem dinheiro agora com a nova tecnologia que permite navegar na internet com velocidade até dez vezes maior do que as redes 3G.

Em comunicado à imprensa, a associação disse que “não é aconselhável o consumidor investir em um tecnologia ainda cara, compatível com poucos celulares e disponível ainda em poucas regiões de algumas cidades”.

De acordo com o cronograma da Anatel, as empresas têm até esta terça-feira, 30, para fazer a cobertura de 50% da área dos seis municípios que vão sediar a Copa das Confederações em junho (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador).

A operadora Claro já lançou seus serviços comercialmente nas cidades e também em outras regiões do País, como São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. A Oi começou a operar seu serviço no Rio na semana passada e pretende lançar a rede 4G comercialmente em outras regiões a partir de maio. A operadora vai compartilhar a rede de quarta geração com a TIM, dividindo os custos de instalação da infraestrutura. A Vivo anuncia nesta terça seus planos para o 4G.

A Proteste e a Associação dos Engenheiros de Telecomunicações (AET) questionam as ofertas comerciais do 4G para uma rede que está restrita a poucos bairros e em poucas cidades do País. Em ofício enviado ontem à Anatel, ambas entidades pediram esclarecimentos sobre a abrangência da cobertura das redes 4G, a cobrança do serviço quando a tecnologia não estiver disponível e se a agência pretende tomar alguma medida para informar os consumidores sobre a oferta do serviço no Brasil, entre outros questionamentos.

Procurada pela reportagem, a Anatel diz que não tem como se pronunciar. O sindicato das operadoras, SindiTelebrasil, não quis comentar as críticas da associação.

Para a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolci, o consumidor pode ser induzido ao erro ao acreditar que terá uma oferta de internet melhor com o 4G, já que a cobertura por enquanto ainda é pequena. “Eles (as operadoras) já estão se antecipando em relação à publicidade, por isso pode ser caracterizado como propaganda enganosa se você oferece serviço e não consegue entregar”, disse ao Estado.

As entidades pedem à Anatel que seja informado o número de antenas 4G e o local onde a rede está disponível.

Para a AET, outro ponto que reforça o tom de propaganda enganosa é que alguns dos celulares que prometem suportar a conexão 4G não o fazem de verdade. Isso porque eles funcionam em frequências diferentes da 2.5 GHz, que é a faixa escolhida no Brasil para o 4G. “O 4G está sendo implantado de forma precipitada no País”, diz Ruy Bottesi, presidente da AET.

O engenheiro de telecomunicação Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco, discorda das críticas das associações. Para ele, as pessoas que vão aderir ao 4G neste primeiro momento são usuários mais frequentes de internet móvel e sabem que a rede ainda não está disponível em todos os lugares. “Se você já compra um smartphone caro, com 4G, e estiver em uma cidade atendida, vai tirar proveito”, disse.

