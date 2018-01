Astronautas fazem primeira impressão em 3D no espaço - Link - Estadão

Maria Tereza Matos / Especial para o Estado

Impressora foi enviada para o espaço em setembro. FOTO: Divulgação Impressora foi enviada para o espaço em setembro. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Uma impressora 3D enviada para a Estação Espacial Internacional em setembro e instalada há uma semana já produziu seu primeiro objeto potencialmente útil: uma peça sobressalente para a própria impressora.

“Não é somente o primeiro objeto impresso no espaço, é a primeira peça realmente fabricada fora do Planeta Terra”, disse Aaron Kamer, CEO da Made In Space, startup que produziu a impressora. “Nós teletransportamos um objeto enviando os bits para que fosse impresso no espaço. É um grande marco não só para a NASA e Made In Space, mas para a humanidade como um todo.”

O objetivo é que, no futuro, as missões espaciais sejam capazes de produzir, a bordo, peças e objetos que sejam necessários aos astronautas. Segundo a Made in Space, isso diminuiria a massa das naves espaciais e tornaria as missões de exploração mais eficientes.

A peça produzida será enviada para Nasa para ser analisada. A primeira impressora 3D no espaço está ainda em fase de testes. Durante os próximos meses, mais itens serão impressos. A intenção é que com as lições aprendidas desta primeira experiência seja possível construir uma máquina mais completa. A Nasa prevê enviar uma nova impressora à Estação Espacial Internacional já no próximo ano.