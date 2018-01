Astrônomo amador descobre colisão em Júpiter - Link - Estadão

A imagem captada por Wesley

“Quando eu me aproximei (ainda que em péssimas condições), aquilo era apenas um ponto escuro vago. Pensei que fosse uma tempestade polar comum”. Mas ele se aproximou e viu que aquilo era realmente um ponto negro. Wesley ainda supôs que fosse uma lua negra – mas ela estaria no lugar errado, e do tamanho errado. “Percebi que ela estaria se movendo muito devagar para ser uma lua ou uma sombra”. Ele começou a perceber que o ponto estava em sincronia com uma tempestade oval – e então começou a ficar empoglado.

Anthony Wesley e seu telescópio amador

“Demorei 15 minutos para acreditar que realmente estava vendo algo novo”, conta. Depois de checar as imagens recém-tiradas com as fotos do mesmo local tiradas dois dias antes, o astrônomo amador não teve dúvidas e resolveu divulgar a descoberta na rede, no site jupiter.samba.org

Logo depois do aviso, os astrônomos Glenn Olson e Leigh Fletcher, do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) checaram a veracidade do relato. Finalmente, na noite de ontem a NASA confirmou: tratava-se realmente de uma cratera, provocada provavelmente pelo impacto de um astro, cometa ou asteróide. É o segundo impacto do tipo no Sistema Solar – o único conhecido foi descoberto há 15 anos.