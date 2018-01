Asus lança tablet com Windows 7 - Link - Estadão

O CEO da Asus, Johnny Shih, durante a apresentação do aparelho. FOTO: Julie Jacobson/AP

A taiwanesa Asustek vai começar a vender seu primeiro computador tablet este mês por entre US$ 999 e US$ 1.099 , ingressando em um mercado em rápida expansão mas já lotado de rivais.

O modelo de 12,1 polegadas Eee Pad Slate, mais caro que o iPad da Apple, é equipado com processador Intel Core i5 e executa o Windows 7, afirmou o presidente do conselho da Asus, Johnny Shih, a jornalistas, durante a Consumer Electronics Show, em Las Vegas.

“Se você quer um poder de processamento mais profissional, recursos completos do Windows, este é o aparelho”, afirmou Shin. “É um PC, e não um aparelho semelhante a um PC.”

Em abril, a companhia mais conhecida por ser pioneira no mercado de netbooks, planeja lançar a versão mais barata do tablet, o Eee Pad Transformer, equipado com processador Tegra 2 dual-core e sistema operacional Android, do Google.

O híbrido de tablet e laptop será vendido a partir de 399 dólares e virá equipado com teclado e bateria de 16 horas de duração, disse o executivo.

A companhia planeja ainda dois modelos Eee Pad, o MeMO e o Sider, que se encaixam no segmento entre o Slate e o Transformer em termos de poder de processamento e preço. Um deles vai utilizar o processador Snapdragon, da Qualcomm.

/ REUTERS