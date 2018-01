Asustek quer entrar no Brasil este ano - Link - Estadão

A fabricante taiuanesa de computadores tem planos de entrar no mercado brasileiro até o fim deste trimestre/em>

Stand de computadores da Asustek em Taipei (Taiwan). FOTO: Nicky Log (Reuters)

TAIPÉ – A taiuanesa Asustek está planejando entrar formalmente no mercado brasileiro no quarto trimestre, afirmou o vice-presidente financeiro da fabricante de computadores nesta terça-feira, 16.

Segundo o executivo, que falou durante uma apresentação a investidores, a entrada no Brasil levará a empresa a uma expansão pela América do Sul, enquanto planeja elevar sua participação de mercado na China de 11% para 14% este ano.

A Asustek tem uma participação de 4% na América do Sul e Oriente Médio, e Chang afirmou que no Brasil a empresa está trabalhando na escolha de fornecedores locais.

A entrada da companhia no maior mercado sul-americano acontece em meio a iniciativas do governo para fomentar a produção local de computadores tablet, que já conta com uma dezena de fabricantes interessados.

A companhia taiuanesa está entre vários fabricantes que estão competindo pela liderança no lançamento de uma nova categoria de notebooks proposta pela Intel, o ultrabook.

Chang afirmou que a Asus vai lançar seu modelo de ultrabook em setembro ou início de outubro, mas não comentou se o preço ficará abaixo de mil dólares.

Na semana passada, a Intel informou que espera que Asus, Lenovo e Acer apresentem modelos de ultrabook no terceiro e quarto trimestres. A gigante dos chips informou ainda que tem expectativa de preços abaixo de US$ 999 no final do ano.

