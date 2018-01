Atalho para o fim da busca - Link - Estadão

O que tem no final da busca? O Inframutt serve como um atalho para os últimos resultados da busca do Google.

O nome do serviço vem de “inframundo” (os reinos subterrâneos da mitologia grega). Ele te levará para resultados apagados pelo tempo ou pouco relevantes, que você jamais conheceria de outra maneira.

O Inframutt foi desenvolvido com o algoritmo “Underdogs”, que é o contrário do PageRank do Google: te leva para os resultados mais distantes e obscuros.

Pode parecer um serviço inútil — mas o Inframutt também pode, talvez, ajudar uma pessoa ou empresa a saber o que não é popular, ou mesmo saber algo completamente novo que dizem sobre você.

Vale experimentar.