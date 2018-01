Ataque ao Google explorou falha do Internet Explorer - Link - Estadão

Ataque ao Google explorou falha do Internet Explorer

Os ataques contra o Google, na China, exploraram uma falha até agora desconhecida no Internet Explorer. O ponto fraco no navegador mais utilizado no mundo foi identificado pela empresa de segurança na computação McAfee, e posteriormente confirmado pela Microsoft.

15/01/2010 | 16h52

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo