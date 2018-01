Ataque às redes sociais teria como alvo um único blogueiro georgiano? - Link - Estadão

De acordo com o jornal, o blogueiro acredita que os ataques começaram para censurar suas críticas à maneira que a Rússia está conduzindo a guerra com a Geórgia pelo controle da região da Ossétia do Sul.

Cyxymu acredita que, mesmo que o ataque tenha sido praticado por hackers comuns, a ordem partiu do governo russo. Para ele, um ataque em escala tão grande e tão bem coordenado só pode ter sido financiado por alguém com recursos igualmente grandes. O blogueiro afirma que foi vítima de um ataque similar, que deixou o LiveJournal fora do ar, no ano passado.

Se parece muito egocentrismo, segure-se na cadeira – o chefe do escritório de segurança do Facebook confirmou na última quinta, para a BBC, que o ataque que atingiu o Facebook, o LiveJournal e o Twitter realmente teve como foco os perfis de Cyxymus nas redes sociais.

O blogueiro disse ao Guardian ter ficado surpreso ao perceber que uma tentativa de silenciá-lo teria causado consequências tão grandes, porque não é um blogueiro famoso. Segundo ele, os ataques começaram quando um e-mail, supostamente da autoria dele e com links para seus textos criticando a Rússia, começou a se espalhar pelo país.

O Twitter de Cyxymy, @cyxymu, já está de volta – pena que é preciso ter noções de russo para extrair algo dele. Já o blog, até as 16h desta sexta, não voltou ao ar.