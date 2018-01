Ataque identifica usuários do Tor - Link - Estadão

Malware implantado em sites da rede aproveitou vulnerabilidade de segurança do Firefox para identificar usuários

SÃO PAULO – Os usuários do sistema de buscas Tor, que garante anonimato na rede, foram pegos de surpresa no domingo, quando uma grande quantidade de sites hospedados pela empresa Freedom Hosting, especializada em colocar sites dentro da rede Tor, ficou fora do ar. Um software malicioso (malware) implantado nesses sites aproveitou algumas vulnerabilidades de segurança do Firefox para identificar os utilizadores do Tor. A principal suspeita é de que o FBI tenha lançado o vírus na rede.

O Tor é um protocolo de navegação alternativo à web comum desenvolvido pela marinha norte-americana e que utiliza uma tecnologia para esconder a origem de um acesso a um site na internet.

O sistema criou a chamada deep web (internet profunda) que abriga sites secretos terminados em .onion e que só podem ser acessador pelo Tor. O sistema, bastante usado por ativistas, também abriga conteúdo de criminosos, como sites de pedofilia e comércio ilícito de drogas.

Na quinta-feira passada, 1, o FBI prendeu Eric Eoin Marques, operador da Freedom Hosting, em Dublin, na Irlanda. O FBI teria dito que ele é o maior facilitador de pornografia infantil do planeta. Se for comprovado que o FBI estava por trás do vírus, será a primeira vez que FBI utilizou a estratégia para identificar suspeitos

