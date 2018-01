Ataque no Gmail e Google Docs afetou 1 milhão de pessoas - Link - Estadão

Arnd Wiegmann/Reuters Google é investigado em quatro processos em aberto no Cade.

Na última quarta-feira, 3, um golpe que imitava um link de compartilhamento do Google Docs e roubava dados de usuários se espalhou pelo Gmail. No entanto, segundo relatou o Google ao site de tecnologia Business Insider, o problema afetou menos de 0,1% dos usuários da plataforma.

Assim, como o serviço de e-mails do Google possui 1 bilhão de usuários mensais ativos, a porcentagem indicada pela empresa sugere que pelo menos 1 milhão de pessoas foram afetadas.

No comunicado, o Google informou que o usuário que clicou no link falso não precisa fazer mais nada para se proteger. De acordo com a companhia, o vírus já foi desativado e identificado como spam pelo Gmail. Investigações internas mostraram que nenhum dado além das informações de contato dos usuários foram expostos, portanto não é necessário se preocupar.

O vírus. O golpe conhecido aplicado nos usuários do Gmail é conhecido como “phishing”. Nesse caso específico, um e-mail falso de um contato conhecido pelo usuário chegava pedindo que ele editasse um documento no Google Docs. Após clicar no link, a pessoa era redirecionada para uma página falsa, onde as informações de login do Google precisavam ser colocadas.

Ao enviar suas informações de acesso tentando fazer login, o usuário possibilitava que o hacker pegasse suas informações do e-mail e a reenviasse o golpe para todos os contatos daquela pessoa.