Ataques dirigidos podem aumentar em 2011 - Link - Estadão

Os ciberataques dirigidos representarão ameaça crescente para as empresas de todo o mundo este ano, depois que o worm Stuxnet atingiu o programa nuclear iraniano em 2010, afirmou a produtora de software de segurança Symantec nesta terça-feira, 5.

“O ano passado foi o ano dos ataques dirigidos de grande destaque. Veremos muito mais deles agora”, disse Sian John, estrategista de segurança da Symantec.

Os chamados ataques dirigidos encontram sucesso porque a maioria dos consumidores evita clicar em links suspeitos encontrados em mensagens de spam, mas abrem arquivos que parecem chegar de remetentes legítimos.

“É mais complicado realizá-los mas os retornos são mais altos”, disse John.

No total, o número de ataques via web registrados no ano passado subiu em 93% em 2010 ante o ano anterior, com a ajuda da proliferação de endereços de internet encurtados, informou a Symantec em sua revisão anual de ameaças.

“No ano passado, atacantes postaram milhares desses links encurtados em sites de redes sociais, para iludir vítimas a sofrerem ataques de phishing e malware, elevando de modo dramático a proporção de infecções bem sucedidas,” afirmou a Symantec.

Os sites de redes sociais são plataformas cada vez mais importantes para os ataques, devido ao seu ganho rápido de popularidade junto aos usuários.

A produtora de software afirmou que os ataques contra as principais plataformas móveis também deveriam continuar subindo, depois de um aumento de 42% em sua vulnerabilidade no ano passado.

“As grandes plataformas móveis estão por fim se tornando onipresentes a ponto de merecer a atenção dos atacantes,” afirmou a Symantec. “Os atacantes na verdade estão seguindo os consumidores, quanto a isso.”

