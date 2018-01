Ataques virtuais atingem 73% das empresas da América Latina - Link - Estadão

Quase quatro em cada cinco (73%) pequenas e médias empresas de 12 países da América Latina sofreram ataques virtuais em 2009, sendo que em 35% delas os ataques tiveram êxito, segundo um estudo divulgado nesta quarta, 17, e realizado pela empresa de pesquisa Prince & Cooke à pedido da Microsoft.

Em todos os casos, os ataques causaram a paralisação de seus sistemas de computadores devido ao roubo de informações. Além disso, cerca de 68,6% das empresas pesquisadas disseram ter sido vítimas de vírus nos últimos 12 meses.

Os dados fazem parte do estudo sobre riscos e ameaças por causa do uso de softwares sem licença (ilegais), e dos custos gerados com os problemas pela utilização, além do grau de reconhecimento que as pequenas e médias empresas têm sobre o problema do software pirateado.

O estudo indica que 60,7% das pequenas e médias empresas veem os vírus e ataques de hackers como os principais riscos do uso ilegal de programas de computador.

O segundo maior risco é a perda de informações por falhas nos sistemas (53,6%), seguido de gastos ou reparos inesperados (50,2%), roubo de informações (45%) e perda de produtividade (44,1%).

O estudo também indica que 13,6% das pequenas e médias empresas já tiveram perdas de dados importantes ou valiosos.

Uma das consequências do alto número de empresa prejudicadas é que 65% dos pesquisados já solicitaram uma maior atuação dos governos contra a pirataria e 72% já exigiu medidas das empresas de software.

A Microsoft também divulgou nesta quarta os resultados de uma pesquisa mundial em que 38 mil pessoas de 20 países indicaram que um a cada dois de seus consumidores está preocupado com a perda de dados ou o roubo de suas informações por causa do uso de softwares piratas.

A pesquisa afirma que 80% das pessoas consultadas estão preocupadas com os riscos dos programas piratas e que 70% considera que software licenciados são mais seguros, estáveis e fáceis de usar.

Entre as principais preocupações citadas pelos entrevistados são a perda de dados e o roubo de informações pessoais.

/ EFE