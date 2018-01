Atari enterrou milhões de cartuchos de 'E.T' no deserto - Link - Estadão

SÃO PAULO – Não era lenda. Por muito tempo a história de que a Atari havia enterrado em 1983 mais de 8 milhões de cartuchos do game correu no mundo, mas não havia evidências que pudessem comprová-la. Até esta semana.

Em dezembro de 2013, a empresa Fuel Entertainment conseguiu direitos exclusivos de escavação no aterro, localizado no deserto de New Mexico, nos EUA. O objetivo era gravar um documentário. Tempos depois, se uniu à Microsoft, o que resultou na gravação de uma série de documentários chamada Atari: Game Over, a ser transmitida exclusivamente pela Xbox Live, produzido por Jonathan e Simon Chinn, (O Equilibrista) com Zak Penn (Os Vingadores, X-Men 2) na direção.

O resultado, para alegria de todo gamer da velha guarda, foi positivo. Os tais cartuchos estavam realmente lá. A história completa foi contada pelo João Coscelli, no Modo Arcade, mas, em resumo, a Atari enterrou 8,5 milhões de cartuchos do jogo E.T. Mesmo para a época, tratava-se de um game muito ruim e mal feito (veja por você mesmo no vídeo abaixo). Tanto é fato, que apenas 1,5 milhão foi vendido.

Para não ter de lidar com o estoque imenso restante, foi tudo para debaixo da terra – fato nunca confirmado pela Atari. É o fim de uma lenda.

