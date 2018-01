Atari ganha versão 'moderna' com 101 jogos na memória - Link - Estadão

Aparelho faz parte de série de lançamentos "retrô" da Atari e custará US$ 65 nos EUA

Depois da Nintendo, a Atari: nesta quarta-feira, 17, a empresa responsável pelo primeiro videogame de muita gente anunciou uma nova versão modernizada do Atari 2600. Chamado de Atari Flashback 7, o aparelho será lançado em novembro nos Estados Unidos por US$ 65 (cerca de R$ 200) e já está disponível para pré-venda no exterior.

O videogame, que terá dois controles sem fio e entrada HDMI, contará com 101 jogos na memória – entre eles, clássicos como Frogger, Space Invaders, Centipede e Adventure. Confira aqui a lista completa. Infelizmente, no entanto, não será possível inserir mais jogos no console.

Além disso, a empresa decidiu lançar uma versão portátil do console, o Atari Flashback Ultimate Portable. O aparelho está em pré-venda no site inglês FunStock Retro por 50 libras esterlinas – a diferença entre os dois sistemas é que a versão portátil terá apenas 60 jogos (incluindo Frogger e Pong), mas permitirá a inserção de outros títulos através de uma entrada para cartão de memória SD. O carregamento do portátil será feito através de entrada USB.

É uma pena, no entanto, que nenhum dos dois dispositivos contem com os jogos desenvolvidos pela Activision para o Atari – as duas empresas não possuem um acordo para esse tipo de aparelho, deixando clássicos do console lançado em 1977, como Pitfall e River Raid, de fora.

Nintendo. Em julho, a Nintendo anunciou que vai lançar uma versão remasterizada do Nintendo Entertainment System (NES), seu primeiro videogame, lançado em 1983. Disponível a partir de novembro no mercado norte-americano por US$ 60, o aparelho virá com 30 jogos na memória – incluindo títulos como Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Donkey Kong e Final Fantasy.