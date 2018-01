?Até dormindo eu ganho dinheiro' - Link - Estadão

SÃO PAULO – De ontem pra hoje, dormindo, ganhei 22%. Comprei moedas na baixa, vendi na alta e me dei bem. Até dormindo eu tô ganhando dinheiro, brother”, diz, entre risos, o carioca Thiago Henry. Com 26 anos, ele é o negociador mais copiado entre os brasileiros no eToro.

Estudante de física e ciência da computação, Thiago entra a cada três horas na rede social para acompanhar a movimentação do mercado Forex. “O mercado brasileiro é ridículo. Se você investir na poupança, em CDI, não ganha nada. Fui buscar o que os europeus fazem, que é investir em mercados com taxas melhores”, diz.

Há nove meses na plataforma, Thiago acumula resultados expressivos que resultaram em um total de 573% em ganhos nos últimos seis meses e 176 copiadores no eToro. A primeira perda veio na semana passada, quando após uma viagem ficou sem acesso à internet durante uma semana e perdeu quase 50%. Os copiadores reclamaram. “Uma usuária me esculachou, mas eu não falei nada. Quem me segue há algum tempo sabe do meu histórico”, diz.

Thiago começou investindo US$ 2 mil e não parou mais. Pelos seus cálculos, ganha uma média de R$1,2 mil por semana, entre altas e baixas. “Eu não copio ninguém. Estudei vários caras bons do site, como um da Grécia e outro da Alemanha. Além disso, o site me permite estipular quanto eu quero perder e ganhar, assim, posso dormir tranquilo”, diz.

A queda da última semana não o abala. Thiago diz ter sangue frio para lidar com as oscilações e um objetivo bem claro. Em até um ano e meio quer acumular R$ 50 mil para comprar um carro. “Estou reinvestindo tudo que eu ganho. Quero comprar uma S-10, sou apaixonado por esse carro.”