Atenção: a internet não guarda segredos - Link - Estadão

Surgido em 2006, o WikiLeaks.org esteve nas manchetes por todo o mundo na semana passada por ter divulgado o vídeo gravado em 2007 de um helicóptero militar Apache norte-americano atacando um grupo de pessoas no Iraque. A ação matou 12 inocentes, entre eles um fotógrafo da agência Reuters e seu assistente e motorista. O site tem sido uma plataforma para revelar anonimamente documentos que possam comprovar casos de corrupção, abuso de poder ou qualquer conduta ilegal de políticos ou corporações. O formato wiki deixou de ser usado para reduzir custos no fim de 2009.

Wikis

Wikimapa: Um mapa online colaborativo em que os próprios usuários marcam ruas, cidades

Wikiquote: Projeto da fundação que faz a Wikipedia, traz um arquivo wiki de citações famosa

Wikitravel: Artigos para ajudar viajantes a encontrar o melhor passeio pelo mundo. Também em português.

Medpedia: A página, ainda em versão beta, traz artigos sobre saúde escritos por profissionais de universidades dos Estados Unidos.

Desciclopedia: Vinte e três mil artigos do avesso, para se divertir com brincadeiras colaborativas sobre personalidades, lugares, etc.

Leaks

Acta: O obscuro ‘Acordo Comercial Anti-Falsificação’ (ACTA) vazou na web em março, revelando detalhes de possíveis medidas para combater a troca de arquivos na internet.

Reportagem publicada na edição impressa do caderno Link em 12/04/2010