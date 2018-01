AT&T perde exclusividade do iPhone - Link - Estadão

A Verizon Wireless anunciou nesta terça-feira, 11, que começará a vender o iPhone com preço mínimo de US$ 200 nos Estados Unidos a partir do dia 10 de fevereiro, encerrando período de três anos em que o aparelho era exclusivo da rival AT&T no país.

A Verizon informou que venderá uma versão do iPhone 4 com plano de dois anos, por US$ 199,99 o modelo de 16 gigabytes e por US$ 299,99 o modelo com capacidade de 32 gigabytes.

Os valores são similares aos já cobrados pela AT&T.

/ REUTERS