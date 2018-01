AT&T revela serviço de streaming DirecTV Now - Link - Estadão

Operadora norte-americana comprou empresa responsável por canais como HBO, Cartoon Network e Warner

A AT&T, maior operadora de TV dos EUA, lançou nesta segunda-feira, 28, o serviço de transmissão DirecTV Now, apostando no novo e lotado mercado de vídeos online, esperando conquistar clientes que evitam assinaturas de televisão paga.

A partir da próxima quarta-feira, 30, a empresa vai oferecer um serviço de transmissão pela internet: no pacote mínimo do DirecTV Now, será possível assinar 60 canais por US$ 35 mensais.

O serviço poderá ser assinado por qualquer pessoa, mesmo que não seja cliente da operadora norte-americana. Os vídeos serão exibidos apenas ao vivo – não há espaço para exibição por demanda (ou a la carte).

A intenção é fisgar a atenção dos jovens que têm deixado de lado a TV paga para assinar serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e Hulu. "Queremos falar com uma nova audiência", disse John Stankey, diretor do grupo de entretenimento da AT&T. Entre os 60 canais, há emissoras como CNN, ESPN, Disney Channel, TNT e TCM.

Além disso, há ainda outras três faixas de preço: por US$ 50, é possível ter 80 canais (com a adesão de ESPNews e NBC Sports); com mais US$ 10, o pacote chega a 100 opções (incluindo BBC World News). Na última faixa, com 120 canais a US$ 70 por mês, há até o Univision Deportes, focado no mercado hispânico.

Outra opção para acrescentar ao pacote é a de adicionar, por US$ 5 ao mês, a programação da HBO. Por mais US$ 5, há também o Cinemax. Também se juntarão ao serviço a cantora Taylor Swift, que terá um canal com conteúdo próprio para seus fãs, e a atriz Reese Witherspoon, com os conteúdos da Other Media, produtora que fundou em 2014.

A AT&T também anunciou que os usuários que assistirem vídeos pelo DirecTV Now não serão descontados de suas franquias de banda larga pela utilização da internet – isto é, todo vídeo que for assistido através do aplicativo do DirecTV Now não entrará na conta da franquia do usuário. O serviço estará disponível para smartphones Android e iOS, bem como para TVs conectadas e dispositivos como Apple TV e Amazon Fire TV.