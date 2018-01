AT&T vai cooperar com investigação - Link - Estadão

A AT&T afirmou no sábado, 12, que vai cooperar com autoridades dos Estados Unidos em qualquer investigação sobre a violação de segurança do iPad, da Apple, que expôs informações pessoais de usuários do equipamento clientes da operadora.

A AT&T disse, em carta aos consumidores, que “os infratores serão processados em toda extensão da lei”. Na semana passada, o FBI abriu um inquérito para investigar a falha de segurança.

A violação, anunciada primeiramente pelo site Gawker, foi feita por um grupo de hackers denominado Goatse Security, que invadiu os dados de usuários do iPad da AT&T, acessando uma lista de endereços de e-mail que incluía celebridades, executivos e políticos.

A AT&T, que detém a exclusividade dos direitos do iPad e do iPhone nos Estados Unidos, reconheceu a violação de segurança, mas afirmou que corrigiu a falha e que apenas os endereços de email dos usuários foram expostos.

“Sua senha, detalhes da conta, conteúdo de email e qualquer outra informação pessoal nunca estiveram em risco. Os hackers nunca tiveram acesso às redes de comunicação e de dados da AT&T ou ao seu iPad. O serviço 3G da AT&T para outros equipamentos móveis não foi atingido”, informou a companhia.

(REUTERS)