Ativações de Android bombam no Natal - Link - Estadão

Segundo Andy Rubin, vice da área de mobilidade do Google, cerca de 3,7 milhões de aparelhos foram ativados

SÃO PAULO – Foi um Natal feliz para o robozinho verde. Cerca de 3,7 milhões de aparelhos com Android foram ativados no fim de semana natalino nos EUA. Quem divulgou a informação foi Andy Rubin, vice-presidente da área de mobilidade do Google, em seu Twitter.

O número representa 1,85 milhões de ativações por dia, um aumento expressivo em cima da média diária normal de ativações do sistema operacional, que é de 700 mil.

Mas a festa não foi só do Android. O blog da Flurry, empresa de análise americana, estimou que cerca de 6,8 milhões de aparelhos (Android e iOS) foram ativados no último fim de semana. Em 2010, esse número foi de 2,8 milhões.

O Flurry também publicou a estimativa do número de aplicativos baixados nas duas plataformas no fim de semana de Natal: 242 milhões de downloads. Em 2010, foram 150 milhões.