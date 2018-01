Atividades em tempo real no Twitter - Link - Estadão

Perfis ganham nova aba que mostra o que as pessoas seguidas estão fazendo dentro da rede de microblogs

SÃO PAULO – O Twitter está passando por uma nova onda de atualização. Desde quarta-feira, o site do serviço de microblogs começou a atualizar o perfil dos usuários com uma nova aba que mostra as ações de todos os contatos em tempo real. A guia “Atividades” mostra quem dentre as pessoas seguidas começou a seguir quem, retuitou o quê e quais tweets foram marcados como favoritos.

A aba “menções”, que antes mostrava as menções feitas ao usuário, também mudou. Agora, ela passa a se chamar “@seunome” e também mostra quando alguém começa a segui-lo, favorita ou retwitta algo que ele disse ou o adiciona a uma lista.

As mudanças pretendem tornar mais fácil para os usuários descobrirem o que está acontecendo dentro da rede de microblogs e que tem relação com eles. As novas informações só aparecem em suas abas específicas; a timeline continua idêntica.

As mudanças foram anunciadas em agosto deste ano, mas só começaram a entrar no ar esta semana. A atualização já foi realizada para alguns usuários e deve seguir pelas próximas semanas, até que todos os usuários tenham as novidades em seu perfil.

FOTO: Reprodução